Жена звезды «Улиц разбитых фонарей» Марка Горонка: «Он очень хочет вернуться в профессию»

Известный по фильмам «Ты у меня одна», «Все будет хорошо!», сериалам «Улицы разбитых фонарей» актер Марк Горонок попал в ДТП, в результате которого оказался в больнице со сложными переломами.

Мы дозвонились до жены актера – Анны Горонок, чтобы пожелать Марку скорейшего выздоровления и узнать, когда мы снова увидим его на экране.

Сложный перелом руки в двух местах

Анна рассказала, что Марк чувствует себя немного лучше:

«Вчера была вторая операция, на руке, там переломы в двух местах – плечевая кость и лучевая. Переломы осколочные, руку, можно сказать, собирали. Изначально была операция на плечевой кости, с пластиной, а вчера сделали операцию на лучевой кости, тоже с пластиной. С применением общего наркоза, потому что было все очень сложно. Все очень болело, конечно. Сейчас я собираюсь к нему, говорит – сегодня немножко получше. Уколы обезболивающие, конечно же, делают».

Анна призналась, что пока еще непонятно – будет ли у актера двигаться кисть, потому что, как оказалось, задеты нервы. Но врачи делают все возможное…

Марк Горонок и его мама лежат в одной больнице

Вместе с Марком в машине находилась и его мама. Она тоже довольно сильно пострадала, — как рассказала нам Анна, у пожилой женщины перелом шейки бедра и множественные переломы тазовых костей.

«Так что пока все сложно, пока она – человек лежачий. Тоже была операция, она ее сложно перенесла. И в силу возраста, и в силу низкого порога чувствительности», — поделилась с нами Анна.

Единственное, что радует, — и Марк, и его мама находятся в одной больнице.

«Врачи великолепные, — подчеркнула жена актера. — Мы, конечно, будем еще давать интервью и выразим обязательно благодарность и врачам, которые собирали руку, и заведующему отделением. По поводу – платно или бесплатно провели операцию, скажу так: решение сделать операцию платно было нашим. Перелом очень сложный, и я просто побоялась, что бюджетные пластины будут недостаточно надежные, поэтому мы выбрали более дорогой вариант».

Финансовые трудности помогают преодолевать друзья

Конечно, сейчас семье актера нелегко и в финансовом плане. В семье – двое детей, младшей дочери всего три с половиной года, поэтому, когда друзья и коллеги предложили помощь, Анна не стала отказываться.

«Никогда не просила, но тут такая ситуация сложилась, от этого зависит выздоровление и качество дальнейшей жизни Марка», — пояснила Анна.

Семейный бизнес – праздники, но Марк не отказался от актерской профессии

Мы спросили у Анны, насколько активно сейчас Марк занимается семейным бизнесом – организацией праздников? И неужели он решил отказаться от актерской профессии?

«Он не отказался, — заверила нас Анна. — Это невостребованность, которая касается многих актеров. И все актеры это тяжело переживают. Особенно, если были яркие вспышки, а потом они стали не нужны».

Что ж, период невостребованности бывает у многих актеров, но это вовсе не значит, что так будет и дальше. Мы поинтересовались – чем занимается Марк сейчас, пока ожидает предложений от режиссеров?

«Занимается проведением мероприятий, пишет сценарии, ставит свои спектакли, участвует в антрепризах, — перечислила Анна. — Но, конечно, хочет вернуться в актерскую профессию, поэтому сейчас активно ведутся переговоры с агентами. Как раз в сентябре он должен был ехать… У него поставлен спектакль «Как воспитать гения», он заключил контракт и хотел ехать, но сорвалось, вот прямо что-то не пускает его туда. Надеюсь, все сложится».

А потом Анна Горонок добавила:

«Конечно, он хочет вернуться в профессию. Это его жизнь, он без этого жить не может. Он чувствует себя нереализованным, и, конечно, это отпечатывается на семейной жизни в том числе, ведь актеры – люди эмоциональные, им надо отдавать накопленную энергию, эмоции, — на сцене или перед камерой».

Семейный бизнес – организация праздников – это то, что сейчас держит семью на плаву. Анна призналась, что в этой сфере деятельности большая конкуренция, поэтому стабильности нет, — то густо, то пусто. Например, в новогодние праздники и в летний период все плотно расписано, а вот весна и осень – практически «мертвый сезон».

«Но мы стараемся», — добавила Анна.

Она подчеркнула: Марк сейчас работает ведущим только на каких-то крупных мероприятиях или когда хотят видеть именно его.

«Основную энергию он теперь направляет на возвращение в профессию, он очень этого хочет, говорит – «45 лет – последний шанс». Я стараюсь активно ему помогать. Нашей дочери уже три с половиной года, до 3 лет я ее кормила, было достаточно сложно даже куда-то выходить или выезжать. Старшему сыну – 14 лет…».

Дочка очень переживает за папу

Конечно, за Марка переживают все родные, но, пожалуй, больше всех – маленькая Лиза.

«Сын уже взрослый, все понимает. А Лиза очень привязана к папе, плачет все время, — призналась Анна. — Вчера ее брала с собой в больницу, они там обнимались-целовались: «Папочка, папочка, поскорее поправляйся, как ты ручку сломал, ее тебе приклеили, быстро не езди, я переживаю за тебя», — в общем, все очень сентиментально и романтично.

Водитель не интересуется здоровьем людей, которые из-за него попали в больницу

Как рассказала Анна, Марк ехал по светофору, по главной дороге.

«А тот водитель резко повернул. Позавчера к Марку в первый раз приходил дознаватель. Марк, честно говоря, очень расстроен тем, что тот водитель даже не интересуется его состоянием. Ни разу не позвонил, не спросил, хотя видел все. Я думаю, что будет суд, который примет все во внимание и вынесет решение. Но сейчас главное – дождаться, чтобы хотя бы Марк вышел из больницы. Это еще, как минимум, неделю-две. Нужно наблюдать, как рука срастается… А потом будем к маме ездить, за ней ухаживать».

Скорее всего, маму актера, когда ее выпишут, Марк и Анна временно заберут к себе, — ведь понятно, что пожилой женщине после таких сложных операций будет необходим уход.

К сожалению, на долгое время Марк Горонок почти исчез с экранов, — причин тому множество. Но все-таки мы надеемся на его возвращение, тем более, что теперь, с возрастом, он приобрел не только особую мужественную внешность, но и жизненный опыт, а это всегда очень ценно.

Мы желаем Марку скорейшего выздоровления, сил, семейного счастья, а главное – побольше новых интересных ролей! Ведь все мы хорошо помним его ярких персонажей, у Горонка есть свой зритель, а значит – новые предложения не за горами.