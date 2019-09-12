Торт, фейерверк, звезды: как Александр Ревва отметил 45-летие

Многие гости праздника не знали, сколько лет исполняется имениннику.

Накануне известный певец и шоумен, а в прошлом квнщик Александр Ревва отметил свое 45-летие. Отметил шумно, весело, со звездными гостями и подарками. Но еще задолго до торжества в социальной сети Instagram друзья и знакомые именинники начали поздравлять его на своих страницах.

Например, Гоша Куценко лучшим поздравлением для себя выбрал слова одного из хитов артиста, но большинство же предпочло более привычные и стандартные поздравления.

больше по теме Ревва признался, что наиболее пленит его в супруге Вот уже 12 лет как шоумен счастлив в браке с Анжеликой и воспитывает двоих дочерей.

«Сашуль, с днем рождения», — пишет Лера Кудрявцева.

А Павел Деревянко в своем поздравлении отметил, что он благодарен судьбе за дружбу. Актер признался, что за многие радостные моменты в жизни, юмор и положительные эмоции Павел благодарен именно Ревве.

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«Сегодня день рождения у прекрасного человека, моего друга, замечательного артиста, самого красивого человека на земле, шикарного певца, шоумена, интертейнера, бабушки, атлета, спортсмена, бодибилдера, комбайнера, метростроевца, композитора, актера, мультиинструменталиста, ассенизатора, стеклодува и мойщика стёкол ….. барабанная дробь…..АЛЕКСАНДРА ………….ПАХМУТОВА !!!! Ну нет конечно …. ещё раз …..Александра Реввы!» — нестандартно поздравил коллегу Гарик Харламов.

Примечательно, к слову, что не стали публиковать поздравительные посты юбиляру другие его приятели – Гарик Мартиросян и даже Михаил Галустян, который вообще прошел с Реввой весь квновский путь в команде «Утомленные солнцем». Впрочем, возможно, что артисты поздравили Александра лично.

Кстати, некоторые звезды, похоже, делали это параллельно и в Сети, и в ресторане, где прошло торжество. Так, прямо из зала свои посты с поздравлениями в ленту ставили Леонид Агутин, Валерия и Иосиф Пригожин. С ними, кстати, связан небольшой казус. По признанию звезд, даже придя в торжество, они еще не знали, сколько лет исполняется имениннику.

Между тем, юбиляр развлекал гостей необычными, эффектными номерами, на столах стояли изысканные закуски. А гвоздем праздника стали салют, голограмма и, конечно, торт для именинника, который сделал кондитер Ренат Агзамов. Лакомство с фигуркой виновника торжества и ягодами.

«Внутри каждой шоколадной вишенки прятался один из образов моего мегаталантливого друга в виде червячка», — отметил Агзамов в Instagram.