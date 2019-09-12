Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют Михаила и Раису Горбачевых

Одной из главных премьер нового сезона в Театре Наций станет спектакль «Горбачев», где главные роли сыграют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

«В этом году тема нашего сезона — человек в эпоху глобальных потрясений и перемен. Все восемь премьер так или иначе будут касаться этой темы, — рассказал на открытии нового сезона художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. — Речь идет о разных эпохах и разных ракурсах, об исторических персонах и обычных людях».

Одной из самых ожидаемых премьер станет спектакль «Горбачев» в постановке руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

«Слава Богу, Алвис Херманис возвращается в Театр Наций, его новая постановка будет посвящена Михаилу Сергеевичу и Раисе Максимовне Горбачевым, — продолжил Миронов. — Сыграем их мы с Чулпан Хаматовой. Михаилу Сергеевичу наша идея понравилась, но он предварительно захотел познакомиться с режиссером лично. Алвис прилетал в Москву, и мы с ним встречались с Горбачевым. Михаил Сергеевич рассказывал очень интересные вещи, делился воспоминаниями весьма личного характера, о которых я никогда не слышал и не читал. Они обязательно войдут в спектакль. Репетиции начинаются в Москве, продолжатся в Риге, там же весной состоится и первый показ. И лишь потом спектакль приедет в Москву».

Евгений Миронов отметил, что политика в спектакле точно не окажется на первом плане, она будет идти лишь фоном. Главный же акцент сделан на человеческих качествах первого президента СССР и его взаимоотношениях с женой. Правда, при этом не стоит ждать никаких вытаскиваний скелетов из шкафов.

«Раньше я думал, что Советский Союз развалился по экономическим причинам, — поделился Алвис Херманис. – Но сейчас я так не считаю. Развал произошел благодаря одному человеку — Горбачеву, который таким образом решил изменить мир. Сотни миллионов людей получили свободу, а уж как они распорядились этой свободой — это их личное дело. Я решил, что про такого великого человека очень важно поставить спектакль».

Премьера «Горбачева» состоится весной, а уже через два дня зрителей ждут в Театре Наций на премьеру «Дяди Вани». Главные роли в постановке играют Юлия Пересильд и Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Анатолий Белый (Астров), Виктор Вержбицкий (Серебряков) и, конечно, сам худрук театра Евгений Миронов (Войницкий).

«Дядя Ваня» — это первая постановка в России одного из лидеров современной европейской режиссуры, худрука парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. Как говорит сам режиссер, к работе над этой чеховской пьесой он шел почти 30 лет, несмотря на то, что уже работал с драматургией Чехова. В его репертуаре – «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад».

«Мне говорят, что я — смелый человек, раз еду в Россию со своим Чеховым, — говорит режиссер. — Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, то он должен ставить Мариво или Мольера. Но лично мне Чехов ближе, чем Мариво. Для меня было мечтой поставить Чехова на русском языке. И к тому же это удалось сделать в одном из лучших театров с замечательными артистами».

21 и 22 сентября на Малой сцене состоится московская премьера спектакля «Наше все…» Тургенев. Метафизика любви». В постановке заняты актриса и телеведущая Сати Спивакова и актер Владимир Кошевой. В основу положен одноименный сценарий Сергея Соловьева о взаимоотношениях Ивана Тургенева и Полины Виардо.

Новое пространство Театра Наций открывает сезон музыкальным перформансом «Новый мир», в котором перформер Владислав Наставшев в дуэте с композитором Иваном Лубенниковым представят 20 сентября программу-альбом «Новый мир», состоящую из песен на стихи поэтов ХХ века: Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Бродского, Тарковского, Пастернака и других.

В ноябре режиссер Андрей Могучий на основной сцене поставит спектакль «Сказка про последнего ангела», действие которого происходит в 90-е годы.

В январе режиссер Тимофей Кулябин осуществит постановку по пьесе «Разбитый кувшин» Генриха фон Клейста, которую, по словам режиссера, редко ставят в России, несмотря на то, что она входит в золотой фонд немецкой драматургии. Действие в постановке будет перенесено из 19-го столетия в день сегодняшний.

Бывший худрук театра Волкова Евгений Марчелли будет работать над произведением Достоевского «Село Степанчиково» с Авангардом Леонтьевым.

На Малой сцене спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле» поставит Олег Долин, а Талгат Баталов начнет работать над романом французского писателя Мишеля Уэльбека «Покорность».