Адвокат: «Согласие на эксгумацию Быстрицкой от ее сестры не требуется»  

26 апреля этого года в Москве на 92-м году жизни скончалась известная актриса, одна из красивейших женщин отечественного кино, — Элина Быстрицкая.

Казалось бы, ничего странного, хоть и очень печально, — возраст более чем почтенный. Однако спустя несколько месяцев после похорон у друзей актрисы, которые хорошо ее знали и часто виделись с Быстрицкой, возникли подозрения – насколько естественной была эта смерть?

На имя главы следственного комитета России было направлено несколько писем с просьбой расследовать истинные причины смерти актрисы, поскольку налицо – «странные обстоятельства». Высказываются предположения, что народную артистку СССР либо уморили голодом, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, либо довели до самоубийства.

Адвокат Тимур Маршани : «Если будет возбуждено уголовное дело, то могут провести эксгумацию»

Мы спросили адвоката Тимура Маршани – насколько высока вероятность начала расследования обстоятельств смерти актрисы, а также вероятность того, что ее тело эксгумируют для проведения экспертизы?

«Высокая вероятность, — уверенно ответил нам адвокат. — Если будет возбуждено уголовное дело, могут провести и эксгумацию трупа. Но это – при условии, что будет расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с убийством человека. В этом случае – могут. Это будет очень весомый аргумент — наличие объективных данных, свидетельствующих о насильственной смерти, что может быть доказано в ходе эксгумации трупа. Либо исследование частей тканей человека, изъятых после проведенного вскрытия, — добавил Тимур. — В любом случае, Быстрицкую вскрывали. И на гистологию могли взять ткани и органы для более компетентного исследования. Вероятность очень высокая. Скорее всего, так и произойдет».

«Согласие ее сестры для проведения эксгумации не требуется, это неважно»

Мы уточнили: а если рассматривать версию о том, что Быстрицкая покончила жизнь самоубийством потому, что ее до этого довели? На это адвокат ответил:

«А вот доведение до самоубийства – это уголовно наказуемое деяние. В этом случае тоже может быть возбуждено уголовное дело, если это будет связано с доведением до самоубийства либо в связи с деятельностью лиц, которые должны быть установлены. Обстоятельства, связанные с доведением до самоубийства, должны быть исследованы и установлены в ходе предварительного следствия».

Для этого не нужно согласие ее сестры, других лиц? – спросили мы.

«Нет. Не требуется. Это неважно», — заверил нас специалист.

Как возникли подозрения в насильственной смерти Быстрицкой?

Заявление в адрес главы СКР Александра Бастрыкина написали люди, которые близко общались с артисткой до последних дней. Среди них – народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, заместитель директора «Геликон-оперы» Эдуард Мусаханянц, телеведущий Сергей Майоров.

Авторы указывают, что у каждого из них имеются сведения и наблюдения, сопоставление которых дает иную картину смерти Быстрицкой, чем это указано в официальных документах. Друзья артистки настаивают на том, чтобы их допросили следователи, и выражают уверенность: действиям сестры Быстрицкой, Софьи Шегельман, будет после этого дана правовая оценка.

больше по теме Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммовПо словам помощницы Ксении Рубцовой, сестра морила актрису голодом.

Кроме того, все подписавшие этот документ акцентируют внимание на истощенном виде Элины Авраамовны, они говорят, что она была непохожа на ту Быстрицкую, которую все знали, и что ее вполне могли морить голодом.

Помимо коллективного заявления, были поданы и индивидуальные, — например, от журналиста и телеведущего Андрея Караулова, который был другом Элины Авраамовны. Такой поток запросов, поступивших в Следственный комитет, думается, не будет оставлен без внимания. В настоящее время начата проверка информации и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мы все надеемся на то, что в этом деле появится окончательная ясность: умерла любимая всеми актриса естественной смертью, потому, что пришло ее время, или ее уход ускорили недобрые люди?