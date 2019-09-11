Ивар Калныньш признался, что не общается со второй супругой

Он семь лет жил с известной актрисой Аурелией Анужите, которая моложе на 24 года.

Актер Ивар Калныньш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о взаимоотношениях со своей второй женой, актрисой Аурелией Анужите. Она моложе звезды на 24 года, но это не помешало им быть вместе на протяжении семи лет. От этого брака у Калныньша родился сын Микус. Со второй супругой Ивар познакомился в 1992 году на съёмках фильма «Тайны семьи де Граншан».

«Любовь — необъяснимая вещь. Если честно, сейчас мы не общаемся. Не видел бывшую жену уже, наверное, лет 15. Наш сын учится в университете. Он далек от актерской профессии, несмотря что его родители актеры», — заявил Ивар.

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По его признанию, однажды они с бывшей женой решили проводить сына на 1 сентября. Когда они подошли к школе, то увидели кругом представителей прессы. Актер понял, что вскоре должны выйти выпуски газет с заголовками, что он помирился с женой.

«Мы отошли к черному ходу, но и там были корреспонденты. На линейке мы стояли далеко друг от друга, чтобы не было никаких слухов. Тем более, что и у меня, а у Аурелии к тому моменту была уже другая семья. С тех пор мы больше никогда не виделись», — заявил Калныньш.