Пугачева, Валерия, Заворотнюк и другие знаменитости, заключившие браки на небесах

11 сентября стало известно, что Ксения Собчак и Константин Богомолов, свадьба которых состоится уже через два дня, не только зарегистрируют свой брак в загсе, но и повенчаются в храме.

Ксения призналась журналистам, что не хочет упускать возможности появиться в церкви в короне, — по ее словам, венчание – это «красивая традиция… это то, что навсегда останется в памяти». Журналистка и ведущая отправится в церковь в роскошном подвенечном платье, украшенном необыкновенными кружевами.

Мы желаем молодым счастья, а также вспоминаем, кто еще из знаменитостей не довольствовался регистрацией в загсе, а решил обвенчаться.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев – венчались в храме с не самой лучшей репутацией

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев поженились в сентябре 2008 года, а обвенчались спустя месяц. Церемонию провели в Крыму, в живописном месте, — в храме в Форосе. Настя оделась в белоснежное платье с корсетом, ее волосы были украшены цветами. Молодая пара прибыла к месту венчания на пафосном черном «Хаммере». Присутствовали на торжестве только самые близкие друзья.

Кстати

Крымчане недолюбливают этот храм, — принято считать, что у него неважная репутация. Мол, форосские священники соглашаются венчать молодых без причащения, и вообще, сюда приезжают венчаться обеспеченные люди, для которых важно не таинство брака, а необычное «развлечение».

Виктория и Антон Макарские – настоящий духовный брак

Эти двое относятся к вере максимально серьезно, и венчание стало для Антона и Виктории Макарских не данью моде, а дорогой в новую жизнь, где «вместе в горе и радости, в здравии и болезни». В этом решении их поддержал духовный наставник.

Вера помогла супругам пережить и 13 лет бездетности. Они очень хотели стать родителями, постоянно молились, прося Господа о ребенке. Только через 13 лет после знакомства на свет появилась их дочь Маша, а затем родился сын Иван.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко – скромно, но с профессиональным фотографом

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко решили обвенчаться спустя 8 лет после того, как их брак был официально зарегистрирован.

На торжестве присутствовало совсем мало народу – только самые близкие. Однако профессионального фотографа пара наняла, так что подписчики Яны и Евгения смогли увидеть уникальные фото с венчания в Instagram.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов – батюшка их отправил «погулять» на целый год

Актер Илья Любимов потом рассказывал, что просил в молитвах суженую – но не простую, а «блондинку с голубыми глазами». Именно такой оказалась актриса Екатерина Вилкова, с которой он познакомился в храме во время Пасхального богослужения.

Через месяц после знакомства они пришли в храм венчаться. Но священник им отказал – предложил «годик погулять», проверить свои чувства. И они безропотно ждали, решив не торопить события. Любимов предложил не спешить и с близостью, – и Екатерина с ним согласилась. Только весной 2011 года они поженились и обвенчались.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – три свадьбы, начиная с Лас-Вегаса

Наталья Подольская и Владимир Пресняков обвенчались после того, как провели свадебную церемонию в Лас-Вегасе и устроили пышную свадьбу в Москве. Кроме близких родственников, на венчании присутствовали только двое друзей – Анжелика Варум и Леонид Агутин.

Сергей Жуков и Регина Бурд – отметили венчанием 10-летие совместной жизни

Через 10 лет после зарегистрированного в загсе брака скрепить свои отношения в храме решили популярный музыкант Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд. Венчание состоялось в 2017 году, и прошло оно достаточно камерно, в присутствии лишь нескольких близких.

Интересно, что некоторые из звезд решились венчаться не в первый раз.

Алла Пугачева и Максим Галкин

В 2017 году обвенчались Алла Пугачева и Максим Галкин. Ранее Примадонна уже венчалась – с Филиппом Киркоровым, но позднее назвала этот шаг «необдуманным». Представители Церкви позволили ей совершить второй обряд, рассмотрев все обстоятельства и найдя для этого веские причины.

Валерия и Иосиф Пригожин

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили обвенчаться после 14 лет, прожитых в браке. Валерию многие упрекали в том, что она венчается во второй раз (первый был с Александром Шульгиным). Певица ответила, что в некоторых случаях церковь дает разрешение на второе венчание, признавая предыдущее недействительным, — так произошло и в ее случае.

А вы как думаете – является ли второе или третье венчание законным? Интересно – все ли упомянутые пары решились на этот шаг по серьезным причинам, или кто-то просто пошел на поводу у моды?