Александр Розенбаум может выступить на концерте памяти Иосифа Кобзона

Близкая подруга музыканта поделилась с Teleprogramma.pro деталями о состоянии здоровья певца.

Близкая подруга певца и композитора Александра Розенбаума, которая пожелала не называть своего имени, поделилась с Teleprogramma.pro интересными деталями о его состоянии. Она отметила, что исполнитель действительно перенес операцию 2 сентября. При этом женщина заявила, что все разговоры про рак у звезды не имеют под собой никакой почвы.

«Это выдумки журналистов, которые распространяют непроверенную информацию», — пояснил наш источник.

«Пока неизвестно, появится ли Александр Розенбаум на концерте памяти Иосифа Кобзона, который запланирован на 11 сентября. Но если бы у исполнителя был рак, то на концерте он бы точно не появился. А пока существует вероятность, что певец посетит данное мероприятие», — добавила она.

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Как сказала подруга певца, музыкант пока, конечно, далек от идеальных кондиций. С прессой он общаться точно не будет. Как считает подруга, акулам пера нужно поумерить пыл, потому что таких людей, как Александр Розенбаум, надо беречь.

«Операция была плановой. То есть ее сроки были обозначены уже давно. В скором времени музыкант вернется к активной гастрольной деятельности», — сообщили нам в окружении артиста.

Напомним, что в СМИ то и дело всплывает информация, что Александр Розенбаум перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Якобы сейчас ему предстоит непростой и долгий период реабилитации. Помощь специалистов музыкант получил в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Впервые о проблемах со здоровьем у Розенбаума еще при жизни несколько лет назад обмолвился певец Иосиф Кобзон. Тогда он заявил, что рекомендовал многим звездам клинику на Каширке. При этом им была упомянута фамилия Александра Розенбаума.