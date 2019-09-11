Как живет Нелли Кобзон без своего великого мужа

11 сентября знаменитому российскому певцу Иосифу Кобзону исполнилось бы 82 года. И почти полвека в его тени жила женщина, которая отказалась от мечты, лишь бы быть рядом с любимым. Как ей живется теперь, спустя год после смерти мужа?

История этой полувековой семьи начиналась, по словам Нелли Михайловны, отнюдь не романтично. Кобзон увидел красотку на чаепитии у общих друзей и предложил составить ему компанию на гастролях. Девушка сразу взяла быка за рога: «Сначала женись, а потом ложками хлебай».

К тому времени Кобзон уже имел за плечами два брака

Два года его женой была певица Вероника Круглова, а за год до знакомства с Нинель Иосиф развелся с Людмилой Гурченко. Возможно, опытный «разведенец» думал, что можно будет и с молоденькой наивной Нинель расстаться, как только она ему надоест, но не тут-то было.

Нелли сразу же завоевала поддержку мамы Иосифа, Иды Исаевны

Та так и сказала сыну: «Сынуля, зачем тебе еще кого-то искать? Вот простая, славная девочка, которая будет с тобой везде ездить».

Йося был примерным сыном, а потому маму слушался как надо. Тем более что опыт проживания со звездами эстрады был печальным, а тут – никому не известная артистка разговорного жанра, которую еще можно воспитать «под себя».

Неизвестно, кто кого воспитывал в этом браке

Зато известно, что у пары родилось двое замечательных детей, и женская мудрость Нелли Михайловны стала залогом крепости семьи Кобзонов.

Сам Иосиф Давыдович говорил, что если бы в его жизни не было Нелли, то ему никогда не удалось бы добиться тех высот, которых ему удалось достичь, когда рядом присутствовала ее зримая или незримая поддержка.

30 августа 2018 года Иосифа Кобзона не стало, и Нелли пришлось жить без привычного крепкого плеча мужа.

Тяжело заново организовать свою жизнь без любимого человека, но Нелли Михайловна сумела мобилизоваться. Она все чаще появляется на публике, ее можно увидеть на театральных премьерах, светских мероприятиях, благотворительных вечерах.

Нелли Михайловна осталась небедной женщиной

Ее дальновидный супруг еще при жизни мудро распорядился имеющимися у него активами с тем, чтобы его многочисленные родственники не передрались после его смерти за нажитые им миллионы.

Иосиф Давыдович наделил каждого из родных его долей наследства и даже заблаговременно приготовил все для собственных похорон. Звучит жутко, но тем самым Кобзон избавил свою семью от огромного количества хлопот и космических трат на похороны, заранее организовав и оплатив процесс и даже место на кладбище.

Свою скорбь Нелли Михайловна обратила в работу, а точнее – в благотворительность. Еще при жизни Кобзон организовал фонд, но времени им заняться не нашлось – артист уже тогда боролся с недугом, и ему было совсем не до того. Теперь Нелли в память о муже занимается фондом сама.

Нелли Михайловна всегда тяготела к изящным вещицам

Редко из какой поездки она не привозила фарфоровую вазу или шкатулку работы известных европейских мануфактурщиков. Театральные бинокли, расписные тарелки, броши, камеи и другие дамские штучки…

Все это великолепие было выставлено Нелли на выставке «Женский вкус», которая прошла на территории музея Василия Тропинина. Каждая из вещиц любовно выбрана когда-то для жены Иосифом Давыдовичем либо куплена самой Нелли Михайловной.

Когда-то Нелли и Иосиф начинали семейную жизнь в больничной палате, которую молодоженам за неимением у них жилплощади выделил по блату их друг-врач. Но теперь в доме Кобзонов за полвека скопилось немало интересных вещей, так что, вполне возможно, это была не последняя выставка. Тем более что первая пользовалась немалым успехом.

Нелли Михайловна не собирается становиться затворницей

Ей нужно продолжить дело мужа, а еще ведь есть большая любящая семья, которая помогла женщине выйти из депрессии, свалившейся на нее со смертью легендарного мужа.

К тому же, не секрет, что многие издательства заплатили бы кругленькую сумму, чтобы получить эксклюзив на право напечатать воспоминания вдовы о монументальной и таинственной фигуре Иосифа Кобзона, все тайны которого наверняка знает эта красивая женщина.

Да и правда: почему бы и не написать книгу о муже?

Ведь он написал о жене песню: «Я судьбе благодарен за Нелли. Не страшны ни беда, ни года. Ведь какие б ветра ни шумели, ты покой и опора всегда».