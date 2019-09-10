Звездные истории Директор Элины Быстрицкой: «Я уверена, что актрису заморили голодом»
Звездные истории

Директор Элины Быстрицкой: «Я уверена, что актрису заморили голодом»

Алина Крылова Екатерина Нестеренко

Ксения Рубцова эксклюзивно поделилась своими подозрениями с порталом Teleprogramma.pro.

Экс-директор Элины Быстрицкой Ксения Рубцова не сомневается в том, что артистку могли заморить голодом. Журналисту портала Teleprogramma.pro помощница пояснила, что родственники после трагической гибели народной артистки СССР обращались в Следственный комитет, чтобы силовики проверили обстоятельства случившегося.

Подозрения о том, что актриса умерла от истощения, появились у близких достаточно давно, но как сейчас продвигается расследование, Рубцова уточнить не смогла. Она лишь отметила, что активнее всего со следователем общался крестный Быстрицкой.

Сама директор не сомневается в том, что смерть Быстрицкой была страшной.

«Я не просто верю в то, что это правда – я уверена в этом. Сейчас я комментировать ничего не готова, но если эти слова не будут просто уткой, то, наверно, без меня не обойдется», — сказала она.

Отметим, что первые слухи о том, что Элину Быстрицкую заморила голодом сестра появились еще в конце июня. На момент гибели артистка весила всего 38 килограммов. В последние дни жизни за артисткой ухаживала ее сестра Софья Шегельман, которая постоянно проживает в Израиле. Она добивалась того, чтобы помощница Быстрицкой не получила ничего из многомиллионного наследства советской актрисы.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.

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ГолодсестрасмертьЭлина Быстрицкая

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Директор Элины Быстрицкой: «Я уверена, что актрису заморили голодом»
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