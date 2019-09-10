Хотиненко объяснил причины недопонимания между Михалковым и Мордюковой

Режиссер Владимир Хотиненко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему возникало недопонимание между его коллегой и другом Никитой Михалковым и знаменитой актрисой Нонной Мордюковой. Когда снимался фильм «Родня», где у Хотиненко была одна из ролей, то между Михалковым и Мордюковой возникали конфликты.

«У меня с Нонной Мордюковой были хорошие отношения. Слава богу. Она, конечно, монументальная женщина. Она как сама Россия. Михалков хотел привнести в ее роль какое-то новое качество. Нонна привыкла себя нести. А Михалков хотел добиться от нее чего-то нового в кинематографе. Она его обожала, несмотря на недопонимание. Для меня работа в той картине стала реальной школой и хорошим обучением», — заметил режиссер.

Также он вспомнил, как познакомился с Никитой Михалковым. Режиссер приехал на встречу с творческой молодежью в Свердловск. «Там были в основном художники. Я пришел на встречу в солдатской форме сразу после армии. Мне важно было рассказать Михалкову о своих мыслях. Могу сказать, что Михалков стал крестным отцом в кинематографе. Без его помощи я бы не стал кинорежиссёром», — заявил Хотиненко.

Вскоре он переехал в Москву. Позвонил Михалкову, который оставил ему еще в Свердловске свой телефон. Затем Хотиненко пришел на «Мосфильм», после чего и начался, как он считает, расцвет его режиссерской и актерской карьеры.