Звездные истории

Хотиненко признался, что променял первую жену на кино

По словам режиссера, зато он после развода помогал супруге.

Хотиненко признался, что променял первую жену на кино
Хотиненко рассказал, почему бросил первую жену/globallookpress.com

Кинорежиссер Владимир Хотиненко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей первой супруге Татьяне, с которой у него случился роман во время учебы в Свердловском архитектурном институте.

Владимир Хотиненко. Фото
Хотиненко променял жену на кино/globallookpress.com

«Мы вместе учились, а Таня всегда выделялась из толпы. У нее были зеленые волосы. Мной тогда овладел инстинкт завоевателя. Я не боялся отвечать за свои поступки и предложил Тане сыграть свадьбу. Вскоре у нас родился сын Илья. По ночам он первый год не давал мне спать. На учебу я приходил в не выспавшемся состоянии, что, конечно, отражалось на знаниях», — заметил кинорежиссёр.

После института Хотиненко угодил в армию. Как он заметил, личная жизнь в какой-то момент его перестала интересовать. Да и архитектором он быть не хотел. Его захватил кинематограф.

«Эта цель перекрыла все остальные задачи. В том числе и семью. Мы расстались с Таней. Я ей всегда помогал. Наверное, когда-нибудь я отвечу, что выбрал кино, а не семью. Буду объясняться на смертном одре по пунктам. Наше расставание прошло без надрыва. Как-то все естественно получилось», — сказал прославленный режиссёр.

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Борис КорчевниковВладимир ХотиненкоПрограмма "Судьба человека"Татьяна Хотиненко

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Хотиненко признался, что променял первую жену на кино
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