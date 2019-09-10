Хотиненко признался, что променял первую жену на кино

Кинорежиссер Владимир Хотиненко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей первой супруге Татьяне, с которой у него случился роман во время учебы в Свердловском архитектурном институте.

«Мы вместе учились, а Таня всегда выделялась из толпы. У нее были зеленые волосы. Мной тогда овладел инстинкт завоевателя. Я не боялся отвечать за свои поступки и предложил Тане сыграть свадьбу. Вскоре у нас родился сын Илья. По ночам он первый год не давал мне спать. На учебу я приходил в не выспавшемся состоянии, что, конечно, отражалось на знаниях», — заметил кинорежиссёр.

После института Хотиненко угодил в армию. Как он заметил, личная жизнь в какой-то момент его перестала интересовать. Да и архитектором он быть не хотел. Его захватил кинематограф.

«Эта цель перекрыла все остальные задачи. В том числе и семью. Мы расстались с Таней. Я ей всегда помогал. Наверное, когда-нибудь я отвечу, что выбрал кино, а не семью. Буду объясняться на смертном одре по пунктам. Наше расставание прошло без надрыва. Как-то все естественно получилось», — сказал прославленный режиссёр.