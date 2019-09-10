Звездные истории Звезды о скандальном клипе Тимати и Гуфа: «Рэперам следует объяснить, почему они удалили ролик из Сети»
Звездные истории

Звезды о скандальном клипе Тимати и Гуфа: «Рэперам следует объяснить, почему они удалили ролик из Сети»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Некоторые знаменитости считают, что рэперам не нужно было избавляться от нового трека.

Пока одни праздновали день города в Москве (праздничные мероприятия прошли в столице 7 и 8 сентября — Прим. Ред.), другие — жали кнопку «дизлайк», просматривая новый клип Тимати и Гуфа на YouTube. Вроде рэперы не сделали ничего плохого — поздравили москвичей, отметили прогресс и показали красивейшие виды столицы, но вместо похвалы услышали только критику.

Когда волна негодования дошла до пика — более 1 миллиона дизлайков — клип был удален из YouTube. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко побеседовала на эту тему с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и продюсером Иосифом Пригожиным.

Тимати и Гуф. Фото
Тимати и Гуф. Фото: кадр из клипа «Москва».

«У них нет мнения о своей работе»: Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что рэперам стоит дать объяснение — почему они удалили плоды своего творчества. Хочется верить, что причина благая, но пока поведение исполнителей вызывает насмешки.

«Если Тимати и Гуф  удалили песню «Москва» под воздействием дизлайков, то это глупо. Как еще можно назвать ситуацию, когда дизлайки решают судьбу произведения? Глупо и смешно. Получается, что люди несамостоятельные: у них нет позиции и мнения по собственному произведению. Они зависят от мнения большинства или меньшинства. Создание клипа и песни — это работа. В голове не укладывается, что вот так в урну, в мусорную корзину можно выбросить результат многодневного труда.

Тимати и Гуф. Фото
Тимати и Гуф. Фото: кадр из клипа «Москва».

Хорошая была песня или нет, не имеет значения. Если вы ее создали и показали, значит сочли, что оно достойно обозрения публики. А кто и что сказал — не имеет значения. Причем здесь лайки и дизлайки? Это отношение Тимати и Гуфа к Москве, к мэру или к выборам. Причем здесь мнение других людей? В данном случае для авторот оно вторично. Тем более, что нет ничего, что будет однозначно принято всеми.

Гуф. Фото
Рэпер Гуф извинился за совместную песню с Тимати. Фото: @ therealguf.

Но мне сдается, что здесь могли быть иные мотивы, а не дизлайки. Может они хотят что-то улучшить в клипе, изменить и вскоре мы увидим усовершенствованную версию», — считает Сергей Соседов.

«Нет выборов у Собяина, опомнитесь!»: Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер (и муж певицы Валерии — Прим. Ред.) Иосиф Пригожин считает, что Тимати и Гуфу не стоило оправдываться и извиняться. А обвинения в адрес рэперов, по мнению продюсера, притянуты, как говорится, «за уши».

«Ну спели Гуф и Тимати про этот бутерброд Собянина и что? Это разве повод для нападок? Ощущение, что ситуация создается для того, чтобы был повод для нападения. За что прицепились? Нет выборов у Собянина, опомнитесь! Собянина выбрали в прошлом году.

Тимати. Фото
Тимати удалил клип нового трека. Фото: @timatiofficial.

Тимати и Гуф непонятно за что оправдываются и сами себя загоняют еще глубже. Вопрос не в том — удалить или нет, то есть сначала сделал, а потом исправил, а вопрос в том, что у Собянина нет выборов. Он никуда не избирался. Его выбрали 1,5 года назад. Он давно мэр Москвы. Вбросы везде идут», — заключил Пригожин.

А вы видели клип Тимати и Гуфа? Как считаете, рэперы правильно сделали, что удалили видео на песню «Москва»? 

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Алексей ДолматовГуфИосиф Пригожинрэпер ГуфСергей СоседовТиматиТимати последние новости

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Звезды о скандальном клипе Тимати и Гуфа: «Рэперам следует объяснить, почему они удалили ролик из Сети»
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