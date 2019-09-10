Благодаря какой диете Лариса Долина заметно похудела

10 сентября свой день рождения отмечает певица, ставшая легендой, - неподражаемая Лариса Долина. Поздравляем!

Как признавалась в интервью сама Лариса Александровна, у нее не так много подруг, — в основном она дружит с мужчинами. И все-таки мы отыскали одну из ее подруг, — олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову, — и спросили, что она хотела бы пожелать Ларисе Долиной.

«Мы с Ларисой очень хорошо дружим, да, — подтвердила Светлана. — И, несомненно, я всегда буду желать ей много здоровья. Я всегда радуюсь, когда слышу ее голос, — хоть по радио, хоть по телевидению, мне хотелось бы, чтобы она звучала чаще. Такой прекрасный голос, как у нее, люди должны слушать и радоваться ее песням. Поэтому мне хочется, чтобы у нее творчество постоянно присутствовало, и популярность росла. Хотелось бы, чтобы у нее хватило сил, и чтобы все у нее было хорошо. Словом, желаю Ларисе долгой творческой карьеры!».

Светлана Сергеевна призналась, что не любит отправлять цветы близким людям, а предпочитает поздравлять друзей лично, и лично дарить им букеты и подарки. А день рождения Ларисой Долиной они последние два года отмечали вместе, так что, вполне возможно, и в этом году подруги встретятся в этот день.

Уникальный голос, молодой муж и кефирная диета

Народная артистка прославилась не только своим уникальным голосом и ярким джазовым исполнением. Лариса Долина – это еще и бурный роман 42-летней певицы с 29-летним музыкантом Ильей Спицыным, завершившийся браком, который продлился два десятилетия.

И, конечно, Лариса Долина – это знаменитая «кефирная диета» и советы по похудению, которым начали следовать миллионы женщин нашей страны. В самом деле, Ларисе Александровне удалось заметно похудеть, но при этом сохранить и привлекательность, и работоспособность, и радость жизни.

Кефирная диета Долиной – главные принципы

Согласно правилам, которые не раз озвучивала Лариса Долина, во время диеты следует питаться дробными порциями, 6 раз в день. В последний раз можно есть за 4 часа до сна, а вообще необходимо питаться каждые 2 часа.

Перед каждым приемом пищи рекомендуется выпивать стакан любого травяного отвара или травяного чая. Ну и без радикального очищения не обойтись – предписывается ежедневная клизма.

Что можно есть?

1-й день – 5-6 отварных или печеных картофелин плюс пол-литра обезжиренного кефира. Солью приправлять картошку нельзя.

2-й день – полкило обезжиренного творога и такое же количество кефира.

3-й день – полкило фруктов, за исключением винограда и бананов, и снова кефир.

4-й день – 400 г куриных грудок (их можно отварить или приготовить на пару) плюс кефир.

5-й день – как 3-й.

6-й день – только минеральная вода без газа, никакой еды.

7-й день – как 3-й.

Чередовать недельную диету с неделей обычного питания

Даже если вам удалось продержаться неделю на такой строгой диете – не спешите радоваться. Методика Долиной подразумевает, что неделя кефирной диеты сменяется неделей обычного питания, только без сладкого, мучного, газировки и жирной пищи. Потом – снова «разгрузочная» неделя, и так – до тех пор, пока вес не придет к желаемому.

Словом, если хотите сохранить стройную фигуру, придется ограничивать себя и в дальнейшем, то и дело возвращаясь к кефирной диете. Нелегко, да. Зато такой метод позволяет довольно быстро привести себя в форму.

Лариса Долина «завязала» с диетами

Впрочем, еще год назад певица заявила, что не хочет больше истязать себя строгими ограничениями в еде, и с диетами покончено. По словам Ларисы Александровны, ей теперь хочется «жить в свое удовольствие», ведь теперь ей уже можно себе это позволить, нет никакой необходимости что-то кому-то доказывать.

По слухам, в прошлом году певица рассталась с третьим мужем – Ильей Спицыным. Якобы по этой причине она и бросила диеты – не для кого больше поддерживать форму и стараться быть красивой. Впрочем, ни сама артистка, ни Илья Спицын на эту тему говорить не хотят.

«Наши женщины ленивы»

Многие люди старшего поколения хорошо помнят, какой «пышечкой» была Долина в 80-х. Тем сильнее она удивила и восхитила своих поклонников, сумев за короткое время превратиться в стройную красотку. Надо сказать, это далось певице нелегко, — по ее признанию, она всегда любила сладости, но, решив похудеть, Лариса Александровна стала позволять себе несколько конфет буквально пару раз в год.

По словам Долиной, наши женщины не худеют, потому что ленивы. Они ждут, что появятся чудо-таблетки, которые достаточно будет выпить – и продолжать лежать на диване, объедаясь «вкусняшками». А Долина теперь по собственному опыту знает: чтобы поддерживать форму, необходимо раз и навсегда запретить себе сладкое, мучное и жирное, плюс постоянно заниматься спортом.

Кефирная диета – полезна ?

Мнения диетологов по поводу кефирной диеты разделились: одни сочли ее вредной для здоровья, другие, напротив, убеждены, что обилие кефира способно принести только пользу.

Мы поздравляем любимую певицу с днем рождения и желаем крепкого здоровья и новых песен!