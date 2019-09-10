Звездные истории Благодаря какой диете Лариса Долина заметно похудела
Звездные истории

Благодаря какой диете Лариса Долина заметно похудела

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

10 сентября свой день рождения отмечает певица, ставшая легендой, - неподражаемая Лариса Долина. Поздравляем!

Как признавалась в интервью сама Лариса Александровна, у нее не так много подруг, — в основном она дружит с мужчинами. И все-таки мы отыскали одну из ее подруг, — олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову, — и спросили, что она хотела бы пожелать Ларисе Долиной. 

«Мы с Ларисой очень хорошо дружим, да, — подтвердила Светлана— И, несомненно, я всегда буду желать ей много здоровья. Я всегда радуюсь, когда слышу ее голос, — хоть по радио, хоть по телевидению, мне хотелось бы, чтобы она звучала чаще. Такой прекрасный голос, как у нее, люди должны слушать и радоваться ее песням. Поэтому мне хочется, чтобы у нее творчество постоянно присутствовало, и популярность росла. Хотелось бы, чтобы у нее хватило сил, и чтобы все у нее было хорошо. Словом, желаю Ларисе долгой творческой карьеры!». 

Светлана Сергеевна призналась, что не любит отправлять цветы близким людям, а предпочитает поздравлять друзей лично, и лично дарить им букеты и подарки. А день рождения Ларисой Долиной они последние два года отмечали вместе, так что, вполне возможно, и в этом году подруги встретятся в этот день. 

Уникальный голос, молодой муж и кефирная диета

Лариса Долина. Фото
Лариса Долина. Фото: Инстаграм

Народная артистка прославилась не только своим уникальным голосом и ярким джазовым исполнением. Лариса Долина – это еще и бурный роман 42-летней певицы с 29-летним музыкантом Ильей Спицыным, завершившийся браком, который продлился два десятилетия. 

И, конечно, Лариса Долина – это знаменитая «кефирная диета» и советы по похудению, которым начали следовать миллионы женщин нашей страны. В самом деле, Ларисе Александровне удалось заметно похудеть, но при этом сохранить и привлекательность, и работоспособность, и радость жизни. 

Кефирная диета Долиной – главные принципы

Согласно правилам, которые не раз озвучивала Лариса Долина, во время диеты следует питаться дробными порциями, 6 раз в день. В последний раз можно  есть за 4 часа до сна, а вообще необходимо питаться каждые 2 часа. 

Перед каждым приемом пищи рекомендуется выпивать стакан любого травяного отвара или травяного чая. Ну и без радикального очищения не обойтись – предписывается ежедневная клизма. 

Что можно есть? 

1-й день – 5-6 отварных или печеных картофелин плюс пол-литра обезжиренного кефира. Солью приправлять картошку нельзя. 

2-й день – полкило обезжиренного творога и такое же количество кефира. 

3-й день – полкило фруктов, за исключением винограда и бананов, и снова кефир. 

4-й день – 400 г куриных грудок (их можно отварить или приготовить на пару) плюс кефир. 

5-й день – как 3-й. 

6-й день  только минеральная вода без газа, никакой еды. 

7-й день – как  3-й. 

Чередовать недельную диету с неделей обычного питания

Настоящая королева – Лариса Долина. Фото
Настоящая королева – Лариса Долина. Фото: Инстаграм

Даже если вам удалось продержаться неделю на такой строгой диете – не спешите радоваться. Методика Долиной подразумевает, что неделя кефирной диеты сменяется неделей обычного питания, только без сладкого, мучного, газировки и жирной пищи. Потом – снова «разгрузочная» неделя, и так – до тех пор, пока вес не придет к желаемому. 

Словом, если хотите сохранить стройную фигуру, придется ограничивать себя и в дальнейшем, то и дело возвращаясь к кефирной диете. Нелегко, да. Зато такой метод позволяет довольно быстро привести себя в форму. 

Лариса Долина «завязала» с диетами 

Впрочем, еще год назад певица заявила, что не хочет больше истязать себя строгими ограничениями в еде, и с диетами покончено. По словам Ларисы Александровны, ей теперь хочется «жить в свое удовольствие», ведь теперь ей уже можно себе это позволить, нет никакой необходимости что-то кому-то доказывать. 

По слухам, в прошлом году певица рассталась с третьим мужем – Ильей Спицыным. Якобы по этой причине она и бросила диеты – не для кого больше поддерживать форму и стараться быть красивой. Впрочем, ни сама артистка, ни Илья Спицын на эту тему говорить не хотят. 

«Наши женщины ленивы»

Лариса Долина. Фото
Лариса Долина. Фото: Инстаграм

Многие люди старшего поколения хорошо помнят, какой «пышечкой» была Долина в 80-х. Тем сильнее она удивила и восхитила своих поклонников, сумев за короткое время превратиться в стройную красотку. Надо сказать, это далось певице нелегко, — по ее признанию, она всегда любила сладости, но, решив похудеть, Лариса Александровна стала позволять себе несколько конфет буквально пару раз в год. 

По словам Долиной, наши женщины не худеют, потому что ленивы. Они ждут, что появятся чудо-таблетки, которые достаточно будет выпить – и продолжать лежать на диване, объедаясь «вкусняшками». А Долина теперь по собственному опыту знает: чтобы поддерживать форму, необходимо раз и навсегда запретить себе сладкое, мучное и жирное, плюс постоянно заниматься спортом. 

Кефирная диета  полезна? 

Мнения диетологов по поводу кефирной диеты разделились: одни сочли ее вредной для здоровья, другие, напротив, убеждены, что обилие кефира способно принести только пользу. 

Мы поздравляем любимую певицу с днем рождения и желаем крепкого здоровья и новых песен! 

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диеты звездИлья СпицынЛариса ДолинаСветлана Журова

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Благодаря какой диете Лариса Долина заметно похудела
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