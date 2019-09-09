Ирина Муромцева: «Когда рано уезжаю на работу, младшую дочь оставляю на мужа или няню»

Популярная телеведущая не стала комментировать сообщения о своем разводе с мужем Максимом Волковым, но рассказала о том, что помогает ей быть бодрой при сложном графике работы.

В понедельник, 9 сентября, многие СМИ опубликовали информацию о том, что известная ведущая «Доброго утра» на Первом канале, Ирина Муромцева, разводится с мужем — продюсером Максимом Волковым.

Мы дозвонились до Ирины и спросили – так ли это?

«Не знаю по поводу этой информации, не могу прокомментировать», — ответила нам Ирина.

Программа очищения организма – проверено Ириной Муромцевой

Зато ведущая с удовольствием поделилась с нами подробностями новой программы по чистке организма, которую она начала.

Ирина рассказала, что уже месяц питается по новому методу. Мы спросили – каков результат и какие ощущения?

«Ощущения прекрасные! Гормональные перепады давали о себе знать, все-таки я работаю с раннего утра. Подъемы среди ночи и все такое… Подобные вещи корректируются, в том числе, питанием. Здоровье можно поправить, только отказавшись от некоторых продуктов на определенное время. Ну и вообще – прилив сил и бодрости, состояние отличное. Словом, могу только порекомендовать это людям, у которых синдром хронической усталости, проблемы со сном, частые простудные заболевания и другие недомогания».

Надо сказать, синдром хронической усталости – вовсе не удивительный для Ирины диагноз. Приехав в Москву в конце 90-х, она была захвачена бешеным ритмом столичной жизни, перед ней открылись новые возможности, и уже спустя 2 года Муромцева стала ведущей на одном из телеканалов.

С тех пор сумасшедший темп не снижался, даже рождение детей лишь на короткое время позволяло Ирине перевести дух. Известно ведь – «чтобы оставаться на одном месте, надо быстро-быстро бежать».

Мы поинтересовались, через какое время ведущая почувствовала первый эффект?

«Недели через две», — ответила Ирина.

Подъемы среди ночи, ранние эфиры, — таковы особенности режима дня ведущих утренних программ. На кого Ирина оставляет младшую дочь, когда уезжает ни свет, ни заря на работу?

Ответ утренней ведущей был кратким и исчерпывающим:

«Либо на мужа, либо на няню».

Напомним, Ирина Муромцева замужем за продюсером Максимом Волковым, его продюсерский центр поддерживает БИ-2, Мари Краймбрери, Бурито и других артистов, а также театральные проекты. Пара вместе уже 6 лет. Прежде Ирина жила с бизнесменом, тогда она и родила старшую дочь, которой сейчас уже исполнилось 18 лет.

Младшей дочери Ирины в этом году – 6 лет, ее отец – Максим Волков. До сих пор о сложностях в этой паре речи не шло – редкие совместные выходные Ирина и Максим обязательно проводили вместе.