Бородина, Ходченкова и другие: кому из наших звезд удалось заметно похудеть

Один из главных героев борьбы с лишним весом — актер Александр Семчев, почетное второе место завоевала Ольга Картункова из КВН.

Многие сейчас обсуждают Александра Семчева — актер, давно «славившийся» своей тучностью, неожиданно решил заняться своим здоровьем и внешним видом. Он отказался от жареной картошки, стал употреблять в пищу больше овощей и пить достаточное количество воды. В результате меньше, чем за один год он избавился почти от 100 кг своего веса и стал выглядеть гораздо моложе, чем до этого.

Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, кому еще из наших знаменитостей удалось успешно похудеть.

Ольга Картункова

Одна из самых узнаваемых женщин в КВН, капитан команды «Сборная Пятигорска» и звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова ранее неоднократно пыталась сесть на диету, но ее подводила сила воли. Сбросить вес помогло несчастье — Ольге сделали операцию на ноге и процесс заживления из-за лишнего веса мог очень сильно затянуться. Артистка наконец-то перестала объедаться и в итоге от 151 кг веса осталось лишь 83 кг.

Полина Гагарина

За полгода после родов Полина Гагарина избавилась от более чем половины своего веса и стала весить 47 кг. По ее словам, секрет успеха очень прост: диета и ежедневные физические нагрузки, которыми для нее стали фехтование и танцы.

Ксения Бородина

Звезде «Дома-2» и матери двоих детей Ксении Бородиной удалось избавиться от 16 килограммов, начав вести более активный образ жизни и исключив из рациона вредные продукты. Она также отмечала, что для эффективного похудения необходимо хорошо высыпаться, так как недостаток сна неумолимо ведет к набору веса.

Ирина Дубцова

Певицу Ирину Дубцову мы тоже помним разной, в том числе и самой настоящей пышкой. Между тем в 2018 году Ирина начала публиковать фотографии с отдыха на Мальдивах и все увидели, что она очень сильно постройнела. Оказалось, что благодаря всё тому же правильному питанию, девушке удалось сбросить 25 килограммов.

Светлана Ходченкова

После своей знаменитой роли в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» Светлана Ходченкова сильно потеряла в весе. Говорят, что режиссер из-за этого даже не хотел снимать ее в своих фильмах, ведь она стала «такой, как все». Вот только сама Светлана чувствует себя просто отлично — до начала карьеры актрисы она была моделью и привыкла к худобе.

Екатерина Скулкина

Екатерине Скулкиной из Comedy Woman сбросить лишний вес помогли спорт, сеансы массажа и обертывания. Впрочем, звезда женского стэндапа на достигнутом останавливаться не хочет и верит, что, приложив усилия, она сможет добиться действительно идеальной фигуры.

Ани Лорак

Во время беременности певица Ани Лорак поправилась на 15 килограммов, однако ей удалось справиться с этой проблемой за счет отказа от жареного, сладкого, а также фастфуда. Ей также помогло дробное питание — когда за день ты потребляешь строго определенное количество пищи и делаешь это по расписанию.

А у вас есть собственные секреты успешного похудения?