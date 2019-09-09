«Очень рад за них»: племянник Бондарчука подтвердил дату его свадьбы

Режиссер и актриса Паулина Андреева будут отмечать радостное событие в Санкт-Петербурге.

Свадьба 52-летнего режиссера Федора Бондарчука и его возлюбленной Паулины Андреевой действительно состоится 17 сентября 2019 года. Эту информацию в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro подтвердил племянник жениха Константин Крюков.

Актер признался, что очень рад за своего дядю, однако пока не может раскрывать никаких подробностей предстоящего торжества.

«Смогу рассказать что-то только после 17-го», — сказал Крюков.

Режиссер Резо Гигинеишвили, на чьей свадьбе сам Бондарчук и его невеста недавно произносили тосты, тоже отказался выдавать секреты друга. А вообще в режиссерской среде, как выяснилось, не все знают о том, что у знаменитой пары намечается вечеринка. К примеру, еще один известный коллега Федора Тигран Кеосаян был очень удивлен, когда услышал от нас эту новость. Приглашение на свадьбу он пока не получал, впрочем, может быть его просто боятся беспокоить — супруга Тиграна Маргарита Симоньян сейчас находится на последних неделях беременности и режиссер в связи с этим целиком погружен в семейные дела.

Праздновать будут на родине невесты

Паулина Андреева, как известно, родилась в Санкт-Петербурге. Именно там, в городе на Неве, и было решено устроить свадьбу. Место празднования пока не раскрывается, так как молодожены (по слухам, Федор и его невеста уже расписались несколько дней назад) не хотят в свой самый счастливый день привлекать внимание прессы.

А где в Питере отмечали свои бракосочетания другие звезды? Футболист «Зенита» Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с друзьями праздновали в ресторане Buddha-bar в центре города. У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева гуляния имели куда больший размах — после загса муж, жена и их гости разместились на двух теплоходах и, распивая шампанское под легкие закуски, поплыли на правительственную дачу.

Помимо дач в северной столице есть еще и множество дворцов, где за скромную по меркам знаменитостей плату можно арендовать зал, а далее делать всё по своему вкусу и усмотрению — нанять декораторов и рестораторов, пригласить музыкантов и так далее.

И все счастливы

Напомним, что Федор Бондарчук около 25 лет состоял в браке со Светланой Бондарчук, которая родила ему сына и дочь. Постепенно их отношения превратились в дружеские и в 2016 году пара оформила развод. Вскоре после этого режиссер появился на сочинском кинофестивале «Кинотавр» со своей новой девушкой. Тогда мало кто верил, что у их с Паулиной отношений есть будущее, ведь Федор старше актрисы на 20 с лишним лет. Тем не менее, влюбленные сумели доказать скептикам, что они ошибаются.

Бывшая супруга Федора, кстати, тоже нашла свое счастье. У Светланы и ее парня Сергея всё замечательно, она наладила прекрасные отношения с его семилетней дочкой и помогает любимому воспитывать девочку. Многие подписчики Светланы отмечают, что она с ним буквально расцвела и выглядит так, будто лишь сейчас обрела свое настоящее счастье.