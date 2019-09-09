Какие спектакли покажут в театре Вахтангова в новом сезоне

Премьера по знаменитой пьесе норвежского драматурга Генриха Ибсена «Пер Гюнт» в постановке режиссера Юрия Бутусова открыла 99-й сезон на основной сцене театра имени Евгения Вахтангова.

Для Бутусова постановка стала первой на посту главного режиссера театра, и как он признался «согрета особым чувством любви».

«В нашей истории актер должен прожить всю жизнь героя – от молодости до глубокой старости, поэтому у других режиссеров в спектакле часто участвуют несколько артистов играющие героев в разном возрасте, — рассказал режиссер. — У меня два Пер Гюнта, но их различие не в возрасте, а в каких-то других признаках, связанных с разными человеческими качествами. Пьеса Ибсена – великое произведение, почти что Библия, поэтому, работать с таким материалом трудно, но замечательно».

Главные роли в спектакле исполняют Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская, Евгения Крегжде, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина. Также в постановке занята группа музыкантов, звучат песни на русском, английском, немецком, французском, норвежском и лапландском языках.

В следующем году Вахтанговский театр готовится отметить столетие, потому планы на новый сезон строит грандиозные. На каждой из шести сцен состоятся премьеры в постановке самых разных режиссеров. Сам художественный руководитель театра Римас Туминас будет ставить «Войну и мир» Льва Толстого.

«В сентябре начинаю читки сценической версии романа Льва Толстого «Война и мир», а в январе приступим к репетициям, — сказал Туминас. — Также возвращаюсь к Пушкину и буду ставить спектакль «Маленькие трагедии» с Людмилой Максаковой».

Уже в октябре на сцене Студия режиссер Анна Горушкина выпустит спектакль «Платонов» по произведениям Андрея Платонова. В ноябре Николай Коляда ставит спектакль по своей пьесе «Баба Шанель». За ней увидят свет «Двойное непостоянство» по пьесе Мариво (французский режиссер Клеман Эрвье-Леже), «Седьмая печать» по Бергману (режиссер Михаил Станкевич), «Превращение» по Францу Кафке (немецкий режиссер Йозуа Резинг) и старый французский водевиль «Соломенная шляпка» (режиссер Михаил Циприняк). А к концу сезона Иван Поповски выпустит «Мертвые души» Николая Гоголя.

В Арт-кафе покажут детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» в постановке Александра Коручекова. На Симоновской сцене будет представлен спектакль «Две женщины» студентов четвертого курса Щукинского училища, который будет включена в репертуар театра на год.

Симоновская сцена отдана молодым: здесь выпускается «Волшебный театр» по сказкам Андерсена в постановке Аси Князевой. Кстати, среди режиссеров, которым отдано пространство Новой сцены, будет и дочь худрука — Габриэла Туминайте, которая поставит «Героя нашего времени» Лермонтова.

«Так что планы огромные, и только смерть может поменять наш график», — резюмировал после оглашения премьер Римас Туминас.

Единственной грустной новостью стало известие о закрытии самого кассового спектакля «Пристань», который был поставлен к 90-летию театра. За семь лет было показано 158 представлений, в разные годы в спектакле играли легендарные Владимир Этуш, Вячеслав Шалевич, Юрий Яковлев, Галина Коновалова, Юлия Борисова.

«Теперь он отчалил от своей театральной пристани и стал музеем», — объявил Туминас, объясняя закрытие уходом из жизни занятых в спектакле актеров, заменить которых оказалось невозможно.

Как дань спектаклю, в помещении бельэтажа было открыто новое музейное пространство – экспозиционный зал «Пристани». В нем представлены фотографии артистов, их костюмы и бутафория.

Особый интерес представляют личные вещи, переданные в дар театру близкими ушедших актеров: парадный костюм с орденами и медалями Этуша, записные книжки Яковлева, каминные часы ХYIII века Коноваловой, награды Шалевича и другие раритеты. Зал будет открыт для самостоятельного осмотра до начала спектаклей на основной сцене и в антрактах. Посещение экспозиции с экскурсоводом станет возможным и в рамках экскурсий «Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее».

А вы собираетесь в новом сезоне в театр Вахтангова? Обязательно посетите выставку, посвященную легендарному спектаклю «Пристань»!