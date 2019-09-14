Сравниваем гонорары наших музыкантов в советские времена и сейчас

Например, в перестройку Макаревич был рад «Москвичу», а сейчас ездит на авто за 5 миллионов.

Российские артисты любят жаловаться, что работают как лошади, недосыпают, а получают в сотни раз меньше зарубежных коллег (о заработках наших и иностранных знаменитостей мы писали в прошлом номере, см. на teleprogramma.pro). Видимо, они забыли по-настоящему сложные времена на отечественной эстраде. Журнал «Телепрограмма» вспоминает, сколько популярные музыканты получали в годы перестройки (1985 — 1991) и сравнивает эти суммы с их нынешними доходами.

Эстрадники-одиночки

ТОГДА

До перестройки артистов в СССР оценивали по трем категориям. Певцы низшей категории зарабатывали за концерт 3 руб., второй категории — 5 руб., высшей — от 13 до 19 руб. Народным артистам за концерт выплачивали сразу несколько ставок.

У исполнителей народных песен ставки были еще больше — к примеру, Людмила Зыкина в начале 1980-х получала 303 руб. за концерт — при средней зарплате в стране 174 руб. У Эдиты Пьехи ставка была всего 19 рублей, но она могла за месяц дать около 30 концертов.

В перестройку ставки отменили, гонорары стали договорными. Эдита Пьеха в конце 1980-х получала за концерт 100 руб., а с начала 1990-х — по 2 — 3 тысячи за концерт (средняя зарплата в стране — 303 руб.).

Мегапопулярная Алла Пугачева начиная с 1991 года могла зарабатывать за концерт в одном городе 15 тыс. руб. (при средней зарплате в стране 1195 руб.). Распределяли доходы по такой схеме: 1 рубль с проданного места — налог, 1 рубль — организаторам и 1 рубль — артисту. То есть, если продавали стадион на 15 тысяч мест, то доход артиста составлял 15 тыс. руб. В каждом городе наиболее востребованные артисты могли давать по паре концертов.

СЕЙЧАС

Сейчас артисты зарабатывают самые большие деньги на корпоративах, а гонорары за концерты в залах ниже в 2 — 3 раза. Алла Пугачева споет на заказнике за 15 — 20 млн руб., Филипп Киркоров — за 5 — 7 млн руб. Самая модная теперь певица Светлана Лобода может за один заказник заработать 10 млн. руб. А вот новоиспеченная певица Оля Бузова продемонстрирует свой талант всего за 1 млн руб.

Рок-музыканты

ТОГДА

Концерты рок-музыкантов запрещали, поэтому они собирались на квартирниках — нелегальных тусовках в обычных квартирах. Организаторы продавали билеты на «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и отдельно собирали деньги на выпивку. Алкоголь играл важнейшую роль: в случае облавы собравшиеся в голос говорили, что собрались отпраздновать, например, день рождения. За «нетрудовые доходы» в те времена можно было и в тюрьму сесть.

Билет стоил пятерку, гонорар артиста составлял от 30 до 50 руб. Много это или мало? Достаточно вспомнить, что среднемесячная зарплата в СССР в 1986 году составляла 206 рублей. В 1986-м Борис Гребенщиков часто мотался из Ленинграда в Москву на квартирники. Концерт в феврале, например, собрал около 60 человек — представьте их в обычной квартире и вы поймете, что это был небывалый успех.

К началу 90-х в стране повеяло свободой, рок-музыканты стали давать концерты на больших площадках, поэтому и зарабатывать они начинают до нескольких тысяч за концерт. Андрей Макаревич в 1989 году пересел с «Москвича-2141» на подержанную праворульную Honda, легко заплатив за нее около 70 тыс. руб. («Волга» тогда стоила 15 — 20 тыс.)

СЕЙЧАС

Заказной концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» стоит от 1 до 1,5 млн руб. А «Машина времени» Андрея Макаревича приедет на ваше мероприятие за 2,5 млн руб. Кстати, теперь Макаревич ездит на кроссовере BMWX5 — стоит такая машина от 5 млн руб.

Группы

ТОГДА

Продюсер самой популярной тогда группы «Ласковый май» Андрей Разин заработал с 1987 по 1991-й 32 млн. рублей. В конце 1980-х годов гонорар за концерт группы составлял около 3 тыс. руб. Учитывая, что по стране колесили несколько составов группы, зарабатывал Андрей быстро и умело.

СЕЙЧАС

Самая популярная нынче группа «Ленинград» зарабатывает от 7 млн руб. за выступление. Из «старичков» крайне востребован коллектив «Руки Вверх!» (3 — 5 млн руб.).