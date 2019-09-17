Меньшов и Алентова расставались на 4 года, а венчались накануне золотой свадьбы

17 сентября знаменитому режиссеру исполняется 80 лет.

Киношедевры Владимира Меньшова мы помним наизусть. К юбилею маэстро их еще раз покажут на телеэкранах. По случаю 80-летия любимого народом режиссера «Телепрограмма» рассказывает интересные факты из его личной жизни устами любимых женщин — жены и дочери. Юлия Меньшова рассказала «Телепрограмме» о том, как ее воспитывал отец.

О незвездном детстве

«Мой папа был весьма озабочен этим вопросом. Они с мамой стали популярны, когда им было около сорока, прецедентов известности до этого в семье никогда не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у него было с избытком. Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой золотой молодежью, и его самым большим ужасом была мысль, что я могу к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность.

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Кроме того, он хотел, чтобы я «узнавала жизнь» как можно шире, не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной сестре, учительнице, и там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе. Жизнь в бараках, общая столовая с алюминиевыми мисками, выезд в поле на грузовиках, работа в 45-градусную жару, зато вечером танцы. Собственно, именно так я и начала зарабатывать свои первые деньги. Это было очень мудрое отцовское решение. Эти поездки под Астрахань в самом деле очень расширили горизонты моего представления о жизни. Я очень ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание.

Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о «сермяжной правде». И уважение к труду там возникло огромное. Именно к физическому труду, тяжкому, которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры-то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим, что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «Расскажи им, как ты устал на репетиции», — я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И золотая молодежь вызывала и у меня глубокое неуважение. Так что, папин воспитательный план удался».

О свадьбе

«Отдали 20 рублей ребятам с курса нашего, чтобы они в общежитии чего-то там купили-приготовили. Сами поехали на трамвае в загс. Там открыли двери, нас запустили и открыли шампанское, а я понимаю, что мы 20 рублей отдали, и ни у него, ни у меня денег не было, — рассказала в программе «Судьба человека» Вера Алентова. — Нам налили шампанское в бокалы и все время говорили, что оно горькое, я отвечала: «Нет…». В голову не пришло, что нужно поцеловаться. Я думала, как расплатиться за эту бутылку и, не дай бог, чтобы открыли вторую. Наш свидетель увидел мои сумасшедшие глаза, сказал: «У меня есть три рубля». Я попросила: «Распорядись, чтобы вторую бутылку не открывали». Меньшов решил, что нам нужны все свадебные фотографии — ему назвали сумму. Он сказал: «Тогда эти, эти и эти». Ему опять сказали сумму… В итоге у нас есть две фотографии свадебные. Потом мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. Селедка была, огурцы, помидоры на столе».

О разлуке

«Я получала зарплату 60 рублей, он стипендию — 30. Долго жили в общежитии: я — в своем, он — в своем. Когда родилась Юля, было непросто, денег всегда не хватало. Володе пришлось пойти работать в булочную — разгружать ночами хлеб. Юле было уже три года, когда театр наконец-то дал мне двухкомнатную квартиру. Вот тут-то мы и разошлись, как это часто бывает… На 4 года.

Быт, маленький ребенок — это очень тяжело… Особенно когда «понаехавшие» и когда не к кому обратиться за помощью. Начинаются не капризы, а обязательно обиды. «Почему тебя нет целыми днями дома?» — «Ну я же снимаю постоянно кино!» — «Я понимаю, но я тоже работаю в театре!»

И начинается: это все по мелочи, по мелочи…. все настолько банально. Так тяжело на нас давил этот быт, что в какой-то момент мы подумали: может быть, врозь нам будет легче. И на какой-то момент было действительно легче. Мы не разводились официально, он в то время начал ездить за рубеж, и ему бы это помешало… Потом повели Юленьку 1 сентября в школу, а вернулись уже домой вдвоем и сказали Юле, что теперь папа будет жить с нами.

…У нас какая-то большая и горячая любовь. И когда мы прожили с ним врозь эти почти четыре года… Я пыталась составить какую-то другую семью. И он пытался. Но ощущение вот этой очень чистой любви, оно не дало нам сделать последнего шага. Потому что, если бы он женился и у него родился ребенок, я бы никогда в жизни не решилась больше с ним соединить свою судьбу. И со мной могло случиться то же самое… Те священнослужители, из семьи которых я вышла, там наверху все-таки как-то позаботились о том, чтобы наша семья возродилась. Именно потому что вспоминалось это чудесное очень горячее чувство…»

О роли в фильме «Москва слезам не верит»

«Он очень волновался, что скажут: вот, мол, по блату взял жену. Нет, он человек простодушный. Он пробовал меня наравне с любимейшими актрисами. Очень известными в то время: Купченко и Тереховой. Если бы они согласились, никто меня бы не взял на эту роль. Но Терехова снимались в роли Миледи, Купченко не понравился сценарий, и меня утвердили. Долгое время он мне не говорил, как я сыграла. Лет через десять он смотрел фильм по видео и сказал: «Знаешь, ты хорошо сыграла!».

О венчании

Незадолго до золотой свадьбы супруги повенчались.

«Я ему говорила, что надо венчаться: мы ведь не знаем, что там, а надо бы встретиться, а если мы не будем венчаны, то неизвестно как… Меньшова мы уговаривали креститься, а он никак не хотел. Бывают чудеса: он познакомился с человеком, который ему сказал, что надо креститься, и Володя ему поверил. Нам с Юлей — нет, а ему поверил. А после этого этот наш большой друг сказал, что нужно венчаться, и мы обвенчались. Поменяло ли это что-то в нашей жизни? Нет! Но покой в моей душе воцарился…»