Звездные истории С Днем города, москвичи! Как звезды проводят праздник
Звездные истории

С Днем города, москвичи! Как звезды проводят праздник

Анастасия Морылева

Прохор Шаляпин будет петь с ансамблем Надежд Бабкиной, а Валерия отправилась на прогулку по столице с мамой.

В субботу, 7 сентября, жители и гости Москвы празднуют День города. Для горожан запланировано множество развлекательных мероприятий, поэтому уже с утра к празднованию присоединились и звезды. Портал Teleprogramma.pro узнал, как проводят этот день знаменитости.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская

Певец Прохор Шаляпин вместе со своей возлюбленной, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, 7 сентября отправился в гости к народной артистке Надежде Бабкиной. Не домой, а на работу. В театре «Русская песня» в этот день открылся новый сезон. Виталина и Прохор посетили мероприятие.

Также Шаляпин рассказал, что на праздновании Дня города исполнит песню вместе с ансамблем Надежды Бабкиной «Русская песня».

Анна Семенович поздравила москвичей с праздником

Певица Анна Семенович родилась в Москве, поэтому для нее этот праздник особенный. Она очень тепло поздравила поклонников с праздником. По случаю дня рождения любимого города Аня даст два концерта —  7 сентября в Детском ландшафтном парке в Южном Бутово и 8 сентября на пересечении Тверской и Моховой улиц.

Валерия отправилась на прогулку с мамой

Певица Валерия родом из Саратовской области, но она так долго живет в Москве, что для нее этот город стал родным. Сегодня она решила, что в такую сказочную погоду можно просто гулять по красивой столице. В компании с мамой.

Зара назвала Москву местом, где сбываются мечты

Певица Зара тоже не москвича (она родилась в Санкт-Петербурге — Прим. Ред.), но это не мешает ей любить столицу всем сердцем. Исполнительница назвала Москву местом, где сбываются мечты и где нет ничего невозможного.

Тимати и Гуф посвятили песню родному городу

Рэперы Тимати и Гуф записали совместную песню, которую посвятили любимому городу. Певцы рассказали, что являются коренными москвичами и отметили преображение столицы за последние 15 лет. Клип смонтирован из красивых видов города.

Гоша Куценко написал стихотворение

Актер Гоша Куценко поздравил Москву с днем рождения стихами. Он посвятил городу трогательные строки, которые нет смысла пересказывать. Послушайте сами.

А как проходит 7 сентября у вас? Напишите об этом в комментариях.

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С Днем города, москвичи! Как звезды проводят праздник
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