Алексей Воробьев: «Чтобы выйти на сцену в День города, я специально прилетаю в Москву со съёмок»

Певец будет выступать два дня подряд на нескольких площадках. А портал Teleprogramma.pro расскажет, куда можно пойти в день города Москвы.

7 и 8 сентября 2019 года столица отпразднует день рождения. Москве исполнится 872 года, и в честь этого на различных концертных и развлекательных площадках запланированы мероприятия, о которых организаторы говорят одно: будет что посмотреть.

Мы поговорили с одним из тех, кто в эти дни будет выступать для москвичей и гостей города — любимцем женской половины зрителей Алексеем Воробьевым.

— Чтобы выйти на сцену в День города, я специально прилетаю в Москву со съёмок! И выступать буду два дня подряд на нескольких площадках — 7 сентября в Лужниках, на Поклонной горе и Ходынском бульваре, а 8 сентября — на Сколковском шоссе.

— Любите День города или это просто работа?

— Я очень люблю возвращаться в Москву после работы за океаном, и каждый раз с удовольствием погружаюсь в эту невероятную атмосферу общего праздника. К сожалению, выступления не позволят мне в этот день погулять по московским улицам, но после последнего выхода на сцену я очень люблю пройтись в одиночестве по ночному городу. Обязательно сделаю это и на этот раз.

— Вам не обидно, что все вокруг празднуют и беснуются, а вам приходится работать?

— Для меня праздники — это всегда работа, а не отдых. Но мне и не надо отдыхать от того, что я люблю в жизни больше всего.

Гала-концерты и праздничные действа пройдут в самом сердце Москвы — на улице Тверская и на Красной площади. Но даже если вы не попадаете в зону видимости Кремля, для вас найдется масса других не менее интересных выступлений и ярких мероприятий.

Лужники-2019

Здесь будут рады видеть гостей, пришедших целыми семьями. 7 сентября можно совсем рядом увидеть легендарных российских спортсменов и артистов, пообщаться с кумирами и послушать хорошую музыку в хорошем звуке.

Царицыно

В Царицыно традиционно можно посетить исторические места, экскурсоводы расскажут и покажут массу интересного и посетить выставки-продажи, где можно будет купить сувениры, которые не имеют ни единого своего повторения.

Парк Горького

Костюмированные шоу, интерактивные спектакли, шоу и всевозможные фестивали во всех уголках огромного парка Горького. Поговаривают о фаир-шоу и площадках для танцев. В общем, скучать не придется.

ВДНХ

На ВДНХ салют озарит небо в 22:00, а до этого ВДНХ будет праздновать свои 80 лет. Ну, и немножечко день театра России. К этому дню мастерами изготовлены копии всех мало-мальски значимых объектов легендарной выставки, которые были выстроены на ее территории за годы ее существования.

Мастер-классы по различным ремеслам, лекции для самых маленьких и самых всезнающих, огромный квест для детей, пройдя который дети будут знать, как в большом городе стать нужным и важным.

Павильон «Космос» приглашает познакомиться с устройством Вселенной – будет красиво! История ВДНХ одной экскурсией – будет познавательно! А уж выставки! Поленов, Пластов, Пикассо, живописные полотна и керамика – около сотни экспонатов. Будет интересно!

А еще спектакли во всех уголках ВДНХ, танцевальные флешмобы, дегустация кофе, которую можно будет внести в книгу рекордов Гиннесса за массовость (присоединяйтесь, сделаем эту запись вместе), самый большой урок танцев в мире и многое другое.

Парк «Зарядье»

В этом парке 7 сентября будет звучать классика. Но тем, кто не особо любит вечное и прекрасное, не стоит пугаться. Моцарт, Россини, Верди, Чайковский, Пуччини будут звучать только на сцене открытого амфитеатра. Во всех остальных зонах парка будут проходить мероприятия, посвященные году театра. Это будет яркий карнавал. Мимы, эксклюзивные костюмы, арт-инсталляции. А кроме того, интерактивные театрализованные шоу, в которых можно будет принять непосредственное участие, ощутив себя звездой театра.

7 сентября мероприятия начнутся в 12:00, а завершатся они салютом в 21:00.

8 сентября праздник продолжится в 15:00, а закончатся развлечения в 20:00.