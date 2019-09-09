Почему женам Джигурды, Панкратова-Черного и других звёзд нравятся борода и усы

9 сентября отмечается Международный день красоты. Именно в этот день портал Teleprogramma.pro решил выяснить, красивы ли мужчины с усами и бородой.

Согласно итогам недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 22% россиянок считают наиболее привлекательными мужчин с легкой щетиной, 11% — с небольшой бородой, а 9% наших женщин выбирают мужчин с усами. Мы решили вспомнить, кто из наших знаменитостей носит бороду и усы, и узнать – как на это украшение реагируют их жены?

Юлия Монахова – жена Панкратова-Черного: «Мне его усы очень нравятся!»

Александр Панкратов-Черный – актер, который дорожит своими пышными черными с проседью усами как визитной карточкой. На наш вопрос – как она относится к неповторимым усам мужа? – жена актера, Юлия Монахова, ответила:

«Он всегда был с усами. Мне они очень нравятся. А когда он без усов – не нравится. Он в одном фильме снимался без усов, в Киеве… Нет, ему не идет. Это – не Панкратов. Его даже никто не узнавал. И мне даже странно сейчас отвечать на этот вопрос…».

Юлия Владимировна добавила, что даже не задумывалась, нравятся ли ей усы мужа, а просто всегда воспринимала его таким, какой он есть.

Марина Анисина, жена Никиты Джигурды: «Борода – это стильно, это по-мужски»

Никита Джигурда по праву считается одним из самых привлекательных и желанных мужчин России: какая женщина устоит перед его мощным мужским обаянием, хриплым низким голосом и брутальной бородой?

– Не мешает ли вам борода мужа, не хотелось когда-нибудь побрить? – спросили мы Марину Анисину, жену артиста. – Представляете ли вы его без бороды?

«Нет, — уверенно ответила Марина. – Я видела его без бороды – не понравилось… Я никогда не хотела его побрить. Хоть он и выглядит намного моложе без бороды, но я предпочитаю с бородой. Мне всегда нравились мужчины с бородой. И с голосом таким, как у Никиты. Борода – это стильно, это по-мужски, и если ее носят те, кому она идет, я считаю, это прекрасно. А Никите она очень идет».

Больше всего бородачей – на Кавказе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Кстати, по результатам исследований ВЦИОМ, бородатые мужчины представляют интерес в основном для молодых женщин.

Больше всего мужчин с бородой на Кавказе, в СЗФО и на Урале – в этих регионах носят и длинные, и короткие бороды. Легкую щетину, дополненную усами, предпочитают жители ЦФО. А вот сибиряки и дальневосточники часто отпускают именно короткую бороду.

Давайте вспомним, кто из наших звезд, любимцев женщин, носит бороду и усы.

Михаил Боярский

Вот уже несколько десятилетий подряд Михаил Боярский носит роскошные усы. Именно таким его знают зрители еще со времен его первых ролей, таким Михаил Сергеевич остается на протяжении всей жизни. И, видимо, уже не расстанется с этой привычкой.

Надо признать, усы давно стали визитной карточкой знаменитого актера. Иначе и быть не может – ведь они ему очень идут.

Стас Михайлов

Любимый певец миллионов женщин, исполняющий трогательные композиции о любви, с некоторых пор отрастил аккуратную бородку, и теперь мы уже не воспринимаем Стаса Михайлова другим. Да он и сам, похоже, давно отказался от экспериментов, остановившись на самом удачном варианте.

Валерий Меладзе

Сердцеед грузинских кровей когда-то предстал перед зрителями юным и гладковыбритым. Уже тогда в него влюбились тысячи зрительниц. Что же говорить о внешности горячего кавказского парня, которая преобразилась после появления у Валерия Меладзе аккуратной элегантной бородки!

А теперь, когда борода у певца с проседью, Меладзе приобрел особенно брутальный и привлекательный вид.

Константин Хабенский

Константин Хабенский отрастил бороду из-за съемок в сериале «Метод», где он сыграл сурового неприступного следователя. Его внешность изменилась до неузнаваемости! Артиста даже не все узнали, когда он появился с бородой на церемонии вручения премии имени Олега Янковского на сцене театра «Ленком».

Дима Билан

Наш победитель «Евровидения-2008» прославился в начале нового тысячелетия, его зажигательные песни напевали все – от школьниц до домохозяек. Дима Билан привлек симпатии миллионов не только запоминающимся голосом и дерзким образом хулиганистого мачо, но и своей бородкой-эспаньолкой.

Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский – это проникновенные душевные песни в стиле шансон и, конечно же, черная густая борода с благородной проседью. Певец давно нашел свой образ и никогда не отступает от него.

Данила Козловский

Один из самых популярных современных актеров – Данила Козловский – то и дело появляется в новых фильмах с бородой разной длины. Зрители давно привыкли к этому, но все же многих поклонниц радует, когда Данила сбривает растительность на лице, – многие считают, что без бороды актер выглядит значительно моложе.

Федор Бондарчук

Это тот случай, когда борода прибавляет не возраст, а статус. Никто не станет спорить с тем, что Федор Бондарчук выглядит с бородой невероятно солидно и привлекательно. Правда, при этом он открыт для экспериментов и готов видоизменять свою бороду, если это понадобится для новых ролей.

А как вам кажется – идут усы и борода всем этим артистам? Есть ли такие звезды, борода которых вам решительно не нравится?