Мужу Зинаиды Славиной стало плохо на прощании с актрисой

В театре «Содружества актёров Таганки» фаворитку Владимира Высоцкого проводили в последний путь.

К обеду 6 сентября в фойе одного из старейших театров Москвы начали собираться актеры, преподаватели театральных вузов, да и просто зрители, любившие Зинаиду Славину. В руках — красные гвоздики и непривычные для похорон белые цветы…

«Белый — ее любимый цвет», — оборонил один из присутствующих.

Церемония началась без опоздания, в 13 часов на сцене театра. Под медленную музыку пришедшие подходили проститься и сказать последние слова Зинаиде Анатольевне.

«А она ведь совсем не изменилась. Все такая же красавица», — заметила одноклассница Зинаиды, супруга покойного Семена Фарады Мария Полицеймако.

Рядом все время находился и муж актрисы — инженер Борис Сергеевич. Мужчина чувствовал себя неважно. Было видно, как тяжело ему удается сдерживать слезы. В некоторые моменты тот прикрывал глаза рукой.

«Боречка — большой молодец. Он все это время находился рядом с ней. Поддерживал и временами по-мужски терпел непростой характер Зинаиды, а все потому, что очень любил», — отметила близкая подруга покойной Ольга Глагольева.

Много трогательных слов в адрес актрисы прозвучало со сцены.

«Не зря ее так сильно любил Владимир Высоцкий. Когда его спросили о любимой артистке он, не раздумывая, сказал: Зинаида Славина. Он любил ее за самоотдачу. И то, как она «выбрасывала сердце» в зал при абсолютно любой роли, — рассказал актер и коллега Александр Цуркан. — Зинаида Анатольевна была еще и большой хулиганкой. Любила шутить над собой и другими. Живая, трепетная душа и такой она оставалась даже, когда ей было почти 80 лет».

Уже к середине церемонии на зрительских местах коллеги покойной рыдали почти навзрыд.

«Она наша, вы понимаете! Наша роднулечка, наша кровиночка. Она часть нас и она ушла…», — еле слышно произнесла одна из актрис.

«Когда она играла главную роль в спектакле «Мать», я была у нее в массовке. И видела, как зал рукоплескал ей стоя. И не только на родине, в России. Но и в Испании, Болгарии, Франции.. Во всех 18 странах, где мы были с гастролями. А как она двигалась, это же загляденье! Она как-то говорила мне, что хотела стать артисткой балета. У нее не получилось. Но она всю жажду, все мощь, наделявшую ее, выплескивала на сцене», — продолжила Полицеймако.

После церемонии всех коллег, друзей и близких на микроавтобусах доставили на Архангельское кладбище — место похорон Зинаиды Анатольевны.

Вечером же актеры договорились вернуться в театр, чтобы помянуть Славину без камер и официоза в тесном, почти семейном кругу.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования всем родным, близким и поклонникам Зинаиды Славиной.