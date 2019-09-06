Пригожин признался, что изменял первой жене с Лейлой Фаттаховой

Продюсер Иосиф Пригожин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что изменял первой жене Елене с Лейлой Фаттаховой. Ее он встретил на студии «Союз», где она трудилась менеджером по подбору артистов. Он, будучи в ту пору продюсером Вахтанга Кикабидзе, сразу влюбился в восточную красавицу.

«Давайте называть вещи своими именами. Я изменял Лене с Лейлой. Она произвела на меня впечатление. Лейла восточная и очень неглупая женщина. Мы начали общаться. Потом она плавно перешла ко мне на работу. Я прятался все время от жены. Скажу, что вел двойную жизнь, но так поступают примерно 70 процентов мужчин в нашей стране. У кого насколько финансы позволяют», — заявил он.

Продюсер вспомнил, что когда у них с Лейлой родилась дочь Елизавета в 1999 году, то об этом стали писать во всех газетах. Чтобы супруга не узнала, он скупал тиражи.

«С Леной мы не могли быть вместе. Я уходил, она еще спала. Приходил — уже спала. Однажды с друзьями пила пиво с креветками, а потом нашему сыну нанесли 13 ножевых ранений. Конечно, наш брак был обречен. Да и с Лейлой мы не могли быть вместе, потому что вскоре я встретил Валерию. Кстати, Лейла и моя нынешняя жена сейчас в прекрасных отношениях», — подытожил продюсер.