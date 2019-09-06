Садальский о свадьбе Собчак и Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама Ксении»

Надо сказать, что предстоящее мероприятие строго засекречено: никому из 300 приглашенных неведомо даже, по какому адресу пройдет торжество. Заветную информацию им предстоит получить только утром 13 сентября, то есть буквально в последний момент.
Стас Садальский: «Чем жарче любовь, тем быстрее расставание»
Мы все же попытались выяснить хоть что-то о таком значимом событии и позвонили с этой целью актеру и блогеру Станиславу Садальскому, который, как известно, всегда очень хорошо осведомлен о подробностях жизни наших звезд. Но и Станислав не смог открыть завесу тайны:
«Я об этом ничего не могу говорить. Это личное».
Актер признался, что уезжает в Германию, но, по всей вероятности, на свадьбе Ксении Собчак все же будет.
На наш вопрос, верит ли он в крепость этого союза, Садальский уклончиво ответил:
«Верю, конечно… Но говорят: «Чем жарче любовь, тем быстрее расставание».
Мы поинтересовались, с чьей стороны – жениха или невесты – приглашен Станислав на свадьбу, на что услышали:
«Со стороны мамы Ксении».
Больше нам ничего не удалось узнать, так что будем ждать 13 сентября!
А пока вспомним, как развивались отношения звездной пары.
Ксения долго скрывала семейные проблемы
Имя Константина Богомолова в связи с Ксенией Собчак начали упоминать еще осенью прошлого года. Поговаривали – у них роман, но мало кто воспринимал эти слухи всерьез. В самом деле: тогда Ксения только возвратилась из отпуска, который она провела вместе со своим тогдашним мужем Максимом Виторганом и их сыном Платоном. Какой роман?
В соцсетях Ксения и Максим то и дело публиковали фото семейных праздников, так что никому и в голову бы не пришло сомневаться: все у них благополучно.
Однако через некоторое время разговоры о том, что брак Ксюши трещит по швам, вышли за пределы светской тусовки. Тогда подробностями заинтересовались журналисты. Константин Богомолов, хотя и развелся с супругой Дарьей Мороз (они были вместе 8 лет), отрицательно отвечал на вопросы о романе с Ксенией.
В то же время они с Ксюшей все чаще стали появляться, не скрываясь, на различных мероприятиях.
Знаменитая драка у ресторана
Естественно, Виторган реагировал на все это весьма болезненно. И однажды все встало на свои места: возле одного из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошла драка. Поговаривали о том, что Виторган сломал нос новому возлюбленному Ксении.
С тех пор даже самые преданные защитники брака Ксении и Максима умолкли: стало понятно, что их браку пришел конец. В конце мая они развелись.
А роман с Константином, между тем, набирал обороты: пара все больше времени проводила вместе, они съездили на отдых в Италию, Богомолов на всю страну признался Ксении в любви…
И вот – долгожданное известие о свадьбе. Стало известно, что влюбленные пригласили порядка 300 гостей и арендовали очень дорогое и пафосное заведение. Подробности предстоящего торжества держатся в большом секрете, так что узнаем обо всем после 13 сентября.
Поздравляем жениха и невесту!