Садальский о свадьбе Собчак и Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама Ксении»

Не успели поклонники Ксении Собчак погоревать из-за ее развода с Максимом Виторганом, как у них появился повод для радости: стало известно, что 13 сентября состоится бракосочетание телеведущей и режиссера Константина Богомолова.

Надо сказать, что предстоящее мероприятие строго засекречено: никому из 300 приглашенных неведомо даже, по какому адресу пройдет торжество. Заветную информацию им предстоит получить только утром 13 сентября, то есть буквально в последний момент.

Стас Садальский : «Чем жарче любовь, тем быстрее расставание»

Мы все же попытались выяснить хоть что-то о таком значимом событии и позвонили с этой целью актеру и блогеру Станиславу Садальскому, который, как известно, всегда очень хорошо осведомлен о подробностях жизни наших звезд. Но и Станислав не смог открыть завесу тайны:

«Я об этом ничего не могу говорить. Это личное».

Актер признался, что уезжает в Германию, но, по всей вероятности, на свадьбе Ксении Собчак все же будет.

На наш вопрос, верит ли он в крепость этого союза, Садальский уклончиво ответил:

«Верю, конечно… Но говорят: «Чем жарче любовь, тем быстрее расставание».

Мы поинтересовались, с чьей стороны – жениха или невесты – приглашен Станислав на свадьбу, на что услышали:

«Со стороны мамы Ксении».

Больше нам ничего не удалось узнать, так что будем ждать 13 сентября!

А пока вспомним, как развивались отношения звездной пары.

Ксения долго скрывала семейные проблемы

Имя Константина Богомолова в связи с Ксенией Собчак начали упоминать еще осенью прошлого года. Поговаривали – у них роман, но мало кто воспринимал эти слухи всерьез. В самом деле: тогда Ксения только возвратилась из отпуска, который она провела вместе со своим тогдашним мужем Максимом Виторганом и их сыном Платоном. Какой роман?

В соцсетях Ксения и Максим то и дело публиковали фото семейных праздников, так что никому и в голову бы не пришло сомневаться: все у них благополучно.

Однако через некоторое время разговоры о том, что брак Ксюши трещит по швам, вышли за пределы светской тусовки. Тогда подробностями заинтересовались журналисты. Константин Богомолов, хотя и развелся с супругой Дарьей Мороз (они были вместе 8 лет), отрицательно отвечал на вопросы о романе с Ксенией.

В то же время они с Ксюшей все чаще стали появляться, не скрываясь, на различных мероприятиях.

Знаменитая драка у ресторана

Естественно, Виторган реагировал на все это весьма болезненно. И однажды все встало на свои места: возле одного из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошла драка. Поговаривали о том, что Виторган сломал нос новому возлюбленному Ксении.

С тех пор даже самые преданные защитники брака Ксении и Максима умолкли: стало понятно, что их браку пришел конец. В конце мая они развелись.

А роман с Константином, между тем, набирал обороты: пара все больше времени проводила вместе, они съездили на отдых в Италию, Богомолов на всю страну признался Ксении в любви…

И вот – долгожданное известие о свадьбе. Стало известно, что влюбленные пригласили порядка 300 гостей и арендовали очень дорогое и пафосное заведение. Подробности предстоящего торжества держатся в большом секрете, так что узнаем обо всем после 13 сентября.

Поздравляем жениха и невесту!