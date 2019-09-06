Седина в бороду: как за 16 лет изменился возлюбленный Надежды Бабкиной

Если вы помните Евгения Гора смазливым юношей, то не поверите: он превратился в брутального мужчину.

Пик популярности исполнителя Евгения Гора пришелся на начало 2000-х годов, когда он закрутил страстный роман с народной артисткой Надеждой Бабкиной. Все газеты и журналы страны писали про эту пару — Надежда Георгиевна стала жить с мужчиной, скорее, с парнем, который младше ее на 30 лет!

Портал Teleprogramma.pro узнал, как сейчас живет молодой возлюбленный певицы и самое главное — как он выглядит. Смотрите фотографии.

Когда все начиналось

В 23 года жизнь свела Гора с Бабкиной. На тот момент он был вполне сформировавшейся личностью — окончил Удмуртский государственный университет (Евгений родом из Ижевска — Прим. Ред.), где получил образование по специальностям филолог, переводчик и преподаватель английского языка, а также имел и вокальное образование, которое подтверждал сертификат об окончании курсов. На конкурсе молодых исполнителей в Саратове на Гора обратила внимание член жюри Надежда Бабкина и пригласила юношу в Москву.

Некоторые поклонники певицы обвиняли ее молодого любовника в корысти. Мол, закрутил роман ради денег и признания, но позже стало известно, что у Евгения были сбережения. Деньги он вложил в недвижимость в столице и этот капитал приносил ему доход, пока исполнитель вставал на ноги. Откуда у 23-летнего юноши средства на покупку квартир в Москве, он не рассказывал. Но известно, что мать Гора Наталья Викторовна Горшечкова (Горшечков — настоящая фамилия Евгения, Гор — сценический псевдоним — Прим. Ред.) является помощником президента РФ. Может, она помогла сыну. Но это лишь предположение.

За 16 лет Евгений стал не только певцом, но и бизнесменом

За 16 лет гражданского брака с Надеждой Георгиевной Евгений успел вырасти не только как певец, но и как бизнесмен. Начнем с творческих успехов. Гор два года учился пению в мастерской Лос-Анджелеса.

В Калифорнии он записал свой первый альбом «Flying My Life», затем он выступал в ансамбле Бабкиной «Русская песня» и в итоге основал группу «Unite It».

Возможно, это название вам ничего не говорит, но Гор со своим коллективом мог представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2012 году, если бы не «Бурановские бабушки». Только они смогли обойти «Unite It» в финале.

В 2014 году Гор занялся предпринимательством. Все началось с хобби — Евгений делал свечи, которые стали пользоваться популярностью у звезд шоу-бизнеса. В итоге это стало чем-то большим, чем просто увлечение. Сейчас у Гора небольшой завод по производству ароматических свечей. Основными покупателями так и остаются знаменитости.

Возлюбленный Бабкиной повзрослел

Внешность Евгения тоже претерпела изменения. Из симпатичного 23-летнего юнца он превратился в брутального мужчину. Сейчас Гору 39 лет, но многие поклонники считают, что он намеренно себя «старит».

Например, не использует краску для волос, чтобы скрыть седину, и отпустил бороду, которая, как известно, прибавляет десяток лишних годов.

Что касается стиля, то и здесь присутствует брутальность. Например, элегантные костюмы для выходов в свет.

И неформальные образы на каждый день: рубашки, не застегнутые под горло, джемперы с V-образным вырезом, чтобы обнажить грудь.

В лучших традициях Стаса Михайлова! Хотя этот образ и позволяет Гору более гармонично выглядеть рядом с возлюбленной — Бабкиной в 2020 году исполнится 70!

Они живут в незарегистрированном браке уже 16 лет и, кажется, не собираются расставаться. Хотя совместных фотографий на страницах в Instagram за последний год совсем нет. Последняя датируется июнем 2018-го.

Но, может, счастье не в совместных снимках? Как вы думаете?