Пригожин объяснил, почему оставил первую жену с двумя детьми

Продюсер Иосиф Пригожин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему расстался со своей первой женой Еленой. По его словам, они познакомились в парке Горького. В то время Иосиф снимал квартиру с гитаристом группы «Мираж». «Я пригласил Лену домой, а уже там выяснилось, что они с этим гитаристом состояли в гражданском браке. Они до меня жили вместе. В итоге друг собрал вещи и уехал. Он не стал нам мешать строить отношения», — заявил Пригожин.

Как сказал продюсер, тогда у него начался новый этап в жизни. Ему было всего 19 лет. Елена, которая старше его на пять лет, заменила ему в какой-то мере маму, которая осталась в Махачкале. При этом Пригожин подчеркнул, что родители Елены были против их свадьбы. Пригожина они не стесняясь называли «чуркой».

Как сказал супруг Валерии, они с женой оказались совершенно разными людьми. По амбициям, по психологии, по энергетике. «Когда один тащишь повозку, то лошадь сильно устает. Наша с Леной повозка становилась тяжелее с каждым днем, поэтому мы и расстались, несмотря на двух общих детей», — заявил продюсер.

Как сказал Пригожин, своих детей и первую жену на произвол судьбы он не бросил. Купил им квартиру. Кроме того, много денег уходило на лечение сына Дмитрия, который страдал тугоухостью третьей степени. Все лечение оплачивал продюсер из своего кармана. «Мне сложно сказать, любил ли я Лену. Наверное, любил, раз женился. Считаю, что такое настоящая любовь, я узнал только с Валерией», — сказал Иосиф Пригожин.