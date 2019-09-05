Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй триместр»

Врач определил срок интересного положения Ксении Анатольевны по фотографии из Instagram.

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов привлекают внимание прессы и поклонников уже давно. Вслед за слухами о свадьбе появилась новая информация — Ксению заподозрили в беременности. Врач акушер-гинеколог Frau Klinik Игорь Давыдов посмотрел фотографии Собчак и определил срок интересного положения журналистки специально для читателей портала Teleprogramma.pro.

«Судя по фото, беременность от 18 до 20 недели»

Эксперт проанализировал фотографии Собчак и пришел к выводу, что она носит под сердцем малыша или малышку. Он посоветовал Ксении Анатольевне следить за своим здоровьем, потому что после 35 лет (телеведущей 37 лет. — Прим. ред.) беременность протекает сложнее.

«Судя по фото, беременность от 18 до 20 недели. Это второй триместр. Вторая беременность, собственно, как и любая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания. Она протекает тяжелее, чем лет в 25. Последствия беременности и родов проходят медленнее и требует больших усилий, остаются стрии (растяжки на коже живота), в большей степени страдают вены ног. Но рождение желанного ребенка того стоит», — прокомментировал Игорь Давыдов.

Родит на новогодних праздниках?

Если эксперт верно определил срок беременности, то можно подсчитать, когда Собчак родит второго ребенка. Судя по всему, это произойдет на новогодних праздниках. Нормой для родов считается 37-40 недели. 39 неделя беременности выпадет аккурат на Новый год, поэтому на праздниках Ксения и Константин уже могут нянчить малыша.

Опять же, исходя из данных акушера-гинеколога, можно сделать вывод, что забеременела телеведущая в апреле.

Откуда взялись подозрения?

Первые мысли относительно беременности Ксении закрались к некоторым из ее поклонников, когда стало известно о свадьбе Собчак и Богомолова. Несмотря на то, что режиссер и телеведущая официально не подтвердили эти слухи, о событии судачат не только в ближайшем окружении пары. По информации инсайдеров, Константин сделал предложение возлюбленной во время совместного отдыха на Сардинии (Италия. — Прим. ред.) и торжество назначено на сентябрь.

Почему так быстро? Только 8 июня стало известно, что Собчак получила свидетельство о расторжении брака с первым мужем — актером Максимом Виторганом — и тут же готова заключить новый брак. Да и избранник Ксении только летом официально развелся с актрисой Дарьей Мороз. Если такая сильная любовь, почему бы не продлить конфетно-букетный период?

Балахоны Ксении — доказательство беременности

Вторым звоночком стали фотографии Ксении. Собчак в последнее время стала все чаще появляться с свободной одежде. Ну и что тут такого? В моде же оверсайз! Но подписчики в социальных сетях пришли к выводу, что таким образом телеведущая прячет фигуру.

За последний месяц в Instagram Ксения разместила лишь одно фото в купальнике. Ракурс такой, что размеры живота не разглядеть.

Последней каплей стала одежда Собчак, которую она выбрала для съемок фильма «Беслан. День незнаний», который вышел в рамках ее программы на YouTube «Осторожно, Собчак».

Ксения выбрала черный цвет, который, как известно, стройнит, и балахонистый фасон. Для любителей версии беременности это стало финальным доказательством того, что пара ждет совместного первенца.

А что вы увидели на этих фотографиях? Как думаете, Собчак ждет второго ребенка или выходит замуж за Богомолова только по любви без дополнительных причин? Давайте обсудим в комментариях.