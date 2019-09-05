Звездные истории Дочь Началовой по-прежнему живет с бабушкой и посещает любимую школу 
Звездные истории

Дочь Началовой по-прежнему живет с бабушкой и посещает любимую школу 

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

Об этом Teleprogramma.pro рассказала пиар-директор и подруга умершей певицы Анна Исаева, сын которой тоже дружит с Верой Алдониной.

Как и для миллионов других детей, на этой неделе начался учебный год для Веры Алдониной – дочери певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась в марте этого года. Все предыдущие годы Веру в День знаний сопровождала в школу мама. Впрочем, девочка и сегодня чувствует огромную любовь, заботу и поддержку, — от родных.  

«Вера любит свою школу!» 

На выпускном у Веры – переход из младшей школы в старшую. Фото
На выпускном у Веры – переход из младшей школы в старшую. Фото: Инстаграм

Мы связались с пиар-директором и подругой Юлии Началовой – Анной Исаевой, и спросили, изменилось ли что-то в жизни 12-летней Веры, может быть, она теперь  ходит в другую школу? С каким настроением девочка отправилась на занятия? 

«Вера вообще свою школу очень любит, у нее даже в подписи к фото – «любимая школа». Там не только  учат. Там она всегда ходила и на балет, и на музыкалку, и на английский, и постановки мюзиклов они там делают, причем на хорошем уровне, режиссура хорошая» 

Школа далеко, но это не имеет никакого значения 

Виктор Началов, дедушка Веры. Фото
Виктор Началов, дедушка Веры. Фото: Инстаграм

В некоторых СМИ можно было прочитать о том, что Вере якобы пришлось переселиться к бабушке с дедушкой – чтобы быть ближе к школе. Однако Анна Исаева опровергла эти домыслы – на самом деле все обстоит совсем иначе. 

«Вера всю жизнь жила у бабушки с дедушкой, и всю жизнь ездила с ними в школу, — подчеркнула пиар-директор Началовой— Школа совсем не рядом, откровенно говоря, она далеко находится, в часе езды. Вера как жила привычно в квартире бабушки с дедушкой, так и живет, и никуда оттуда не собирается переселяться. Ничего для девочки не поменялось. 

Девочкой очень много занимаются, много вкладывают в ее развитие. Она запела, она прекрасно играет по нотам. У нее очень много увлечений, в которых она себя, как творческая личность, проявляет» 

Возможно, Вера станет актрисой 

«Я думаю, что она вырастет актрисой, — добавила Анна Исаева— У нее есть актерские способности. Мы уже с ней рассматривали вариант МХАТа 

Сын Анны Исаевой Филипп, друг Веры. Фото
Сын Анны Исаевой Филипп, друг Веры. Фото: Инстаграм

Вообще с Верой мы нечасто видимся, я очень занята, но с родителями Юли общаюсь каждый день. Мой старший сын Филипп и Вера вместе росли, они очень дружат. Редко видятся, потому что очень заняты оба, — сейчас все дети загружены. Но всегда находят общий язык, у них есть общие увлечения, когда встречаются — лезут в интернет, над чем-то хохочут…». 

Папа – рядом с Верой 

Вера с папой и его семьей. Фото
Вера с папой и его семьей. Фото: Инстаграм

На страничке отца Веры, футболиста Евгения Алдонина, бывшего мужа Юлии Началовой, все желающие могли увидеть фото дружной семьи: и сам Евгений, и его жена Ольга с маленьким сынишкой не остались в стороне от праздника Веры и пришли на линейку 2 сентября. Вообще Евгений Алдонин сразу после того, как Вера лишилась мамы, заявил, что его семья всегда будет рада видеть дочку в своем доме. 

Вот и летние каникулы девочка провела с семьей папы, в Instagram спортсмена появились фото с совместного отдыха в Турции. 

Что ж, даже после трагического ухода Юлии жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Прежде всего – для ее дочери Веры, которой мы все искренне желаем счастья и радости. Хорошо, что девочка окружена людьми, которые ее любят и о ней заботятся. 

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Вера АлдонинаЮлия Началова

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Дочь Началовой по-прежнему живет с бабушкой и посещает любимую школу 
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