Александр Митта признался, что увел супругу у другого мужчины

Режиссер Александр Митта в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что много лет назад увел свою жену Лилию Майорову у другого мужчины. Когда они познакомились, женщина была замужем.

«Ее муж, известный журналист, приходил ко мне пообщаться, когда понял, что их брак трещит по швам. Честно сказать, я думал, что он будет меня бить. Разговор был не самый приятный. Но все, к счастью, обошлось. Наверное, в тот момент он подумал, что я для него несерьезный противник», — заявил Митта.

Режиссер сказал, что супруг не давал Лилии Майоровой развода четыре года. Да и она какое-то время металась между прежним мужем и талантливым режиссером. Любопытно, что по прошествии нескольких лет, когда страсти улеглись, бывший муж Майоровой жил с ними в одном подъезде.

Как отметил режиссер, с супругой у них было много общих жизненных интересов. Кроме того, она никогда не мешала ему на съемочной площадке. Митта и сейчас живет душа в душу с женой, которой 92 года.