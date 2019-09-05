Василиса Володина: «Аккаунт Ларисы Гузеевой в Instagram продали турку»

Телеведущая отвоевала свою страницу, но с нее исчезли все публикации, а аудитория подписчиков сократилась.

В четверг, 5 сентября, телеведущая и актриса Лариса Гузеева сообщила подписчикам в Instagram, что она вернула свой аккаунт. Проблемы со страницей в этой соцсети, где знаменитость активно выкладывала фотографии и делилась любимыми рецептами, начались в середине августа. Теперь звезда подсчитывает ущерб — не осталось ни одного поста и ни единого комментария, а число подписчиков сократилось до 1 миллиона человек (раньше было около 2 миллионов). Что случилось со страницей Гузеевой в Instagram, разбиралась корреспондент портала Teleperogramma.pro Екатерина Нестеренко.

Пока сама телеведущая отказывается комментировать случившееся, мы связались с коллегой Гузеевой по программе «Давай поженимся» Василисой Володиной. Она рассказала, что Лариса Андреевна стала жертвой интернет-мошенников, которые «охотятся» за раскрученными аккаунтами звезд.

«Аккаунт Ларисы перепродали турку»

«У Ларисы Instagram с 2015 года. К сожалению, недавно она его теряла. Там была ситуация-махинация — взломали аккаунт и перепродали его какому-то турецкому парню. Я знаю, что такое имело место быть, потому что была подписана на Ларису. Потом я увидела у себя в ленте неизвестного турецкого мужика. Сначала отписалась, а потом разобралась, что к чему», — призналась порталу Teleprogramma.pro Василиса Володина.

«Если меня нет в Instagram, там появляются клоны»

Астролог считает, что для публичного человека Instagram не может быть развлечением. Для публичных людей соцсети — это возможность достучаться до поклонников, умножить аудиторию и даже зарабатывать, поэтому потеря такого инструмента может больно ударить.

«Лично для меня Instagram — это не средство времяпрепровождения, а профессиональная необходимость: если в Instagram нет меня, то там есть мои клоны. Мое знакомство с Instagram началось именно с этой истории. Когда я увидела, что от моего имени «впаривают» какие-то амулеты и т.д., то завела свою страницу. А раз уж я вышла в Instagram, то я представляю себя полноценно. Наивно думать, что для человека занятого — с семьей и интересами (в моем случае научными) Instagram — это радость поболтать с подписчиками. Нет, это не так», — рассказала астролог.

А как вы относитесь к социальным сетям? Вы используете Instagram, чтобы «убить время», найти новых друзей или вам нравится рассматривать фотографии звезд?