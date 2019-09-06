Кто запрещает Юрию Шатунову петь «Белые розы»

Когда-то солист группы «Ласковый май» и продюсер Андрей Разин были неразлучны. Теперь же их общение ограничивается прохладными заявлениями друг о друге в соцсетях. Что случилось между ними?

С момента выхода на сцену трогательных талантливых детей со сложной судьбой прошло 33 года. Группа стала так популярна, что за время ее существования каждый третий житель страны побывал на концерте «Ласкового мая». 6 сентября, в день рождения одного из солистов группы Юры Шатунова, мы решили выяснить, какая кошка пробежала между ним и Разиным.

С коллективом связано немало скандальных историй

Началось все тогда, когда руководителем группы стал продюсер Андрей Разин. В попытках сорвать большой куш, он применял с «Ласковым маем» уже опробованную им на группе «Мираж» тактику работы: под одну и ту же фонограмму в разных городах одновременно работали несколько коллективов.

Одним из требований Разина было отсутствие на концертах каких-либо фото- и видеосъемок. Когда обман стало невозможно скрывать, Разин пустил слух, что он – племянник президента СССР Михаила Горбачева и его оставили в покое еще на некоторое время.

А когда уже и это перестало срабатывать, то Разин превратил группу «Ласковый май» в «Студию «Ласковый май», тем самым легализировав давно действующий конвейер выступлений.

Позже «Ласковый май» прекратил свое существование, но никуда не делась любовь публики к Шатунову. И Юра, поживший в Германии, вернулся к концертной деятельности. Но оказалось, что не все так просто.

Песни, которые всегда были его визитной карточкой, оказались чужой собственностью

Андрей Разин в своем Инстаграм написал, что Шатунов волен исполнять песни «Ласкового мая». Но только на свой страх и риск, потому что теперь это незаконно и с ним немедленно будет судиться некая компания «Честная музыка», которой принадлежат права на исполнение этих песен. Разин угрожает огромными штрафами и уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Юрий Шатунов, в свою очередь, сказал, что он никогда не отказывался от исполнения песен, являющихся визитными карточками певца – «Белые розы» и «Седая ночь». И что он имеет все документы от правообладателя и автора этих песен – Сергея Кузнецова.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко дозвонилась до Вадима Рахбари, генерального директора компании «Честная музыка».

— Юрий Шатунов теперь не может петь песни, не заключив договора с вашей компанией?

— Технически – да. Мы уже давно являемся основными правообладателями на объекты группы «Ласковый май». Просто почему сейчас поднят этот вопрос? Да потому что сейчас очень многие стали использовать и монетизировать эти объекты, в том числе в сети: на ютубе, где-то еще… Поэтому – да: нужно заключать договор для того, чтобы использовать чужие объекты, в том числе и менеджменту Шатунова.

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Я не думаю, что там с Юрой проблемы, там проблемы с его директором – он как-то странно себя ведет.

— Как вообще выглядит схема работы вашей фирмы с артистом?

— Раньше работу артиста отслеживало РАО. Составлялись списки исполненных на концерте песен, за этот список организаторы или площадка рассчитывались с РАО, а они перечисляли нам деньги. Теперь мы хотим отказаться от услуг РАО, и артистам придется заключать договора напрямую с нами, минуя посредников. Так что да, те, у кого не будет соответствующих бумаг, подпадают под санкции, что неприятно. Хотелось бы до этого не доводить.

— То есть пока Шатунов не подпишет с вами соответствующие бумаги, он не имеет права исполнять эти песни?

— Да, верно. Я хочу подчеркнуть, что он же их не просто исполняет, он их монетизирует и заработал на них уже несколько миллионов рублей. Было бы хорошо хотя бы выйти на переговоры с правообладателями и о чем-то договориться. Но этого не происходит.

— А как помимо исполнения на концертах Шатунов монетизирует песни?

— На его официальном YouTube-канале были объекты «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер», много всяких других наших песен. Когда началась вся эта история, они их оттуда подчистили, понимая, что если начнутся санкции, то их канал закроют. А до этого они их монетизировали, получая доход от рекламы, которая крутилась перед их роликами. По моим скромным подсчетам там речь идет о сумме свыше пяти миллионов рублей только за последний год.

— Вы выслушиваете обе стороны, прежде чем принимать решения?

— Мы изначально договаривались с Андреем Разиным, мы считаем его партнером и прислушиваемся к его точке зрения. А ему уже надоело, что все, кому не лень исполняют песни группы, к созданию которой он больше всех приложил руку. Ведь если бы не он, то группа не стала бы известной.

— До всей этой истории Андрей и Юрий были друзьями, а что теперь на фоне конфликта?

— По поводу того, что между Юрой и Андреем существует какой-то конфликт – я не знаю ничего. Он в последнее время тоже не может связаться с Юрой, за него общается его директор Аркадий. Но с Аркадием что-то совсем уж не получается конструктива.

Да, в принципе, ни у кого не получается с ним конструктива: я общался с рядом телеканалов и другими изданиями, и все говорят, что он как-то неадекватно реагирует на вопросы. Говорит, что есть какие-то разрешительные документы от правообладателя. Но когда начинают спрашивать подробнее, и задавать вопрос, почему же он удалил ролики с клипами с канала, если все законно, он начинает психовать, материться и разговор на этом заканчивается.

Андрей Разин в своем Инстаграм тоже писал о директоре Шатунова

Разин практически демонизирует директора Шатунова Аркадия Кудряшова, называя его виновником всех неурядиц между бывшими друзьями.

«…Кто является причиной всех неурядиц с Юрой Шатуновым? Кто отлучил его от группы «Ласковый май»? …Кто этот человек, который оскорбляет работников телевидения, требует за интервью с Юрой Шатуновым и за концерты с его участием от 100.000 до 1.000.000 €, оскорбляет администраторов, кричит, в конце концов, и меня с ним поссорил? Этот человек — Аркадий Кудряшов. Это — исчадие ада и он сделал всё возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной и группой «Ласковый май».

Мы попытались получить комментарий у Аркадия Кудряшова

На наш вопрос, может ли Юра исполнять вышеперечисленные песни, Аркадий раздраженно ответил:

— Я без понятия. За всеми комментариями идите в инстаграм. Разин там написал, Юра ему ответил, так что там все есть. На этом – все. Все, до свиданья. Без комментариев.

Помощник Разина Сергей был более доброжелателен, но тоже ничего конкретного не сказал.

— Может ли Шатунов исполнять песни «Ласкового мая», например, на Дне города в Москве?

— Конечно, может. Если заключит соглашение с правообладателем. А им является компания «Честная музыка».

«Честная музыка» готова к обсуждению условий соглашения, но не может заключить договор с Шатуновым, потому что на контакт не идет его директор Кудряшов. Получается, что только один человек стоит между Юрием Шатуновым и его поклонниками.

А вы как думаете: дальше все будет только хуже и Шатунов окончательно канет в небытие или все еще можно исправить?