Жорин: «Задолженность по алиментам Тарасов погасил, но есть еще неустойка в 8 млн рублей»

Стало известно, что известный футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк, который он когда-то возводил вместе со второй женой Ольгой Бузовой. Не связано ли это с его долгом по алиментам первой жене?

Поклонники футболиста встревожились: неужели у него сейчас настолько сложная финансовая ситуация? Надо сказать, трехэтажный дом площадью в тысячу квадратных метров с эксклюзивным дизайном стоит недешево, — спортсмен хочет выручить за него 78 миллионов рублей.

Мы спросили известного адвоката Сергея Жорина – правда ли то, что Тарасов намеревается продать свой особняк, и с чем это может быть связано? Может быть, Тарасов до сих пор не погасил свои долги по алиментам на старшую дочь?

«Задолженность по алиментам футболист недавно выплатил, — возразил адвокат, — в последнее время я заметил, что верхние строчки новостей занимает именно Тарасов. Может быть, у него жизнь бурная, может быть, он пытается за счет новых инфоповодов перекрыть эту информацию, которая была в период алиментной истории. Не знаю, продает он дом или не продает. Я могу предполагать, что сейчас не самый лучший этап в его жизни».

На самом деле, на днях стало известно, что третья жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко беременна вторым ребенком. Она планирует рожать там же, где рожала и в первый раз, — в медицинском центре Лапино, услуги которого весьма недешевы. А ведь стабильных заработков в настоящее время у Тарасова нет, он ушел из клуба «Локомотив», и новый контракт пока ни с кем не заключил.

Первая жена Оксана приостановила взыскание неустойки по алиментам

О трудном периоде в жизни Дмитрия Тарасова сказал и Сергей Жорин:

«Ни я, ни его бывшая жена Оксана, — мы нисколько не злорадствуем, но отмечу, что, хотя задолженность по алиментам Дмитрий погасил, там есть еще неустойка. Мы сейчас целенаправленно не обращаемся в суд по взысканию – это решение Оксаны, просто она благородная и порядочная девушка. Ему повезло в этом плане. Она решила сейчас пока повременить с этой историей, потому что Тарасов сейчас, действительно, из одного клуба ушел, в другой не перешел. Эти вопросы мы сейчас поставили на паузу».

Судя по всему, адвокат, как и бывшая жена Дмитрия, в самом деле не пытаются загнать Дмитрия в «долговую яму», — входят в положение.

Задолженность возникла не по вине Тарасова, а по вине клуба «Локомотив»

«Искренне желаем Дмитрию, чтобы у него все сложилось с работой в новом клубе, — подтвердил наши предположения Сергей Жорин. — Потом мы, конечно, вернемся к вопросам, связанным с неустойкой. Попозже. Там серьезная сумма – около 8 миллионов рублей».

При этом адвокат уточнил, что задолженность по алиментам возникла не по вине Дмитрия, а по вине клуба «Локомотив».

«В идеале – даже не деньги с него получить, а чтобы у них родительские взаимоотношения как-то наладились, — добавил Жорин. — Чтобы оба участвовали в воспитании ребенка. И суды ведь возникли из-за того, что Дмитрий подал иск, не Оксана подала. Он хотел уменьшить размер алиментов, чтобы суд освободил его от уплаты задолженности».

Напомним, что роскошный коттедж с 6 спальнями, просторной гостиной, обширной гардеробной, несколькими санузлами, а также с бассейном, выложенным мозаикой в виде футбольного мяча, Тарасов когда-то выстроил совместно с Ольгой Бузовой, которая тогда была его супругой. Но при разводе Ольге не досталось ничего, потому что Тарасов оформил дом на свою маму.

Как вам кажется – кто в этой истории выглядит благороднее других? И чем закончится эпопея с продажей дома безработным футболистом?