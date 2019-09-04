Малибу, Монако, Ницца: где Бузова, Тимати и другие звезды провели летние каникулы

Портал Teleprogramma,pro собрал фотографии и отклики знаменитостей об их отдыхе-2019.

Лето закончилось, а сочные летние фотографии на страницах звезд в Instagram продолжают греть душу. Они шикарно отдохнули и теперь трудятся в поте лица: записывают песни, снимают клипы, учат роли. Одним словом, готовятся к новому сезону. Знаете, где звезды набрались сил за лето? Портал Teleprogramma.pro все выяснил.

Яна Рудковская отдыхала в Ницце и Монте-Карло

Прошлым летом продюсер Яна Рудковская завалила социальные сети фотографиями с белоснежной яхты, на которой бороздила Средиземное море у берегов Сардинии. Этим — Яна разнообразила географию. Она отметилась в Монте-Карло (город княжества Монако — Прим. Ред.) и в Ницце (юг Франции — Прим. Ред.).

Ирина Дубцова провело отпуск с сыном Монако

Ну, притягивает наших звезд небольшое княжество. Певица Ирина Дубцова, как и Яна Рудковская, провела здесь отпуск. Компанию Ирине составил сын Артем. Кстати, обратите внимание на разницу в фото. Когда Дубцова проводит каникулы на Мальдивах, ее Instagram разрывается от снимков в купальнике. В Монако Ирина предпочла показывать не фигуру, а стильные луки и ухоженные улочки княжества.

Полина Гагарина отдохнула в Греции

Певица Полина Гагарина этим летом отправилась в Грецию. Она остановилась в шикарном пятизвездочном отеле Nana Princess Suites, который находится на первой береговой линии острова Крит. У Полины не только был вид на море, но личный бассейн, возле которого, судя по шоколадному загару, она проводила много времени.

Виктория Боня отдохнула в Испании

Светская львица Виктория Боня вместе с дочерью Анджелиной этим летом облюбовала испанский город Марбелья в Андалусии. Правда, не весь отпуск Вика провела на одном месте. Она успела свозить дочь и во Францию — на Каннский кинофестиваль.

Ольга Бузова позагорала на Бали

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой настолько плотный график, что этим летом она не брала отпуск. Но немного отдохнуть ей все же удалось. Оля стала участницей шоу «План Б», съемки которого прошли на Бали. Бузова призналась, что успела примерить новый купальник и позагорать на райском острове.

Ани Лорак улетела в отпуск в США

Певица Ани Лорак устроила себе каникулы в начале июля. Причем сразу после того, как уволила концертную команду в полном составе: концертного директора Михаила Успенского, пиар-менеджера и администратора. После этого Ани улетела в США — она прекрасно провела время в Майами.

Эвелина Бледанс провела отпуск в Турции

Актриса Эвелина Бледанс провела отпуск в Турции в фешенебельном пятизвездочном отеле в регионе Кемер. В этом году сын артистки Сема пошел в первый класс. Перед учебным годом звездная мама решила, что ребенку нужно больше моря и солнца и улетела в гостеприимную страну.

Светлана Лобода перевела дух в Риме

Певица Светлана Лобода этим летом нарасхват — у нее концерты в Турции, Италии, Монако. Во время перелетов по Европе Светлана нашла минутку, чтобы прийти в себя: отдохнула в Риме. Лобода опубликовала из мини-отпуска фото, как любуется на сказочный город и видео, как читает стихи, гуляя по Риму. Хотите послушать?

Рудова релаксировала на пляже Малибу

Актриса Наталья Рудова, обладательница шикарной фигуры, что она и продемонстрировала в США. Наташа улетела в Калифорнию, где похвасталась десятками сексуальных фотографий с живописных пляжей Малибу. Ну, что рассказывать, здесь смотреть нужно.

Тимати успел слетать в Турцию и на Мальдивы

Певец Тимати каждое лето улетает подальше от Москвы с доской для серфинга. Это лето не стало исключением. Он покатался на волнах Средиземного моря в Турции…

А потом продолжил совершенствовать мастерство на Мальдивских островах, где отметил день рождения (15 августа у исполнителю исполнилось 36 лет — Прим. Ред.) в компании родителей Ильдара и Симоны Юнусовых, дочери Алисы (мать девочки модель Алена Шишкова — Прим. Ред.), новой возлюбленной Анастасии Решетовой, которая скоро подарит Тимати ребенка, и близких друзей.

А где вы провели это лето? Рассказывайте свои истории в комментариях!