Психолог рассказал, как отразится на детях Галкина, Навки и других звезд изучение нескольких языков

Современные обеспеченные родители все чаще пытаются вырастить из своих детей вундеркиндов. Но полезно ли это самим малышам?

На днях стало известно о том, что пятилетняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Надежда, изучает сразу три языка. Несколько лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин наняли гувернера-француза, чтобы их дети, Лиза и Гарри, с рождения воспитывались в двуязычной среде и осваивали французский. Маргарита, дочь певицы Жасмин, с 3 лет изучает английский, а с 5 лет к нему добавился французский. Младшего сына Мирона Жасмин начала учить китайскому в 2 года.

Стоит ли так напрягать маленьких детей, заставляя их чуть ли не с пеленок учить иностранные языки? Мы поговорили об этом со специалистами.

Детский психолог: главное — не допускать перегрузок

«Сложный вопрос, — рассказал детский психолог Михаил Зотов. — Физиологами давно доказано, что дети способны изучать языки, уже начиная с 3 лет. Для них это – игра, увлечение. И это плюс – ребенок легко усваивает языки. В чем минус? В том, что иногда желание родителей научить ребенка нескольким иностранным языкам перевешивает желание ребенка. И здесь нужно внимательно смотреть: не переутомляется ли ребенок? Не истощаются ли его силы?

Иногда родители не замечают детской усталости, не обращают на нее внимания – мол, ничего, ну устал – потерпит. Нужно быть внимательным к тому, насколько ребенок выдерживает эту нагрузку. А то, что он может 3 языка изучить — да, это правда».

Только через игру!

По мнению детского психолога, изучать языки дети должны играя.

«Если ребенок увлечен и ему это в радость, если это проводится через игровую форму, — это просто замечательно, — подчеркнул Михаил Зотов. — Другое дело – что мы иногда, к сожалению, нечувствительны к состоянию ребенка. Мы не замечаем усталости, того, что ему становится трудно… Нужно обращать внимание на то, как настроен ребенок на изучение языков. Утомляемость проявляется в быстрой усталости, в нежелании, в появлении скуки… Если это есть – пора подумать о дозировке».

Амбиции родителей или искреннее желание ребенка?

К сожалению, нередко желание родителей вырастить уникума перевешивает заботу о здоровье и комфортном состоянии ребенка.

«Чаще всего это идея родительская – впихнуть в ребенка несколько языков, — согласился с нами психолог. — У ребенка нет этого желания. Иногда родители делают это для собственного удовольствия, чтобы показать – вот какой у меня вундеркинд! Ребенок не осознает такой необходимости. Это, к сожалению, убеждение родителей, что ему это надо. А дети верят в это, да».

Семейный психолог: «Главное – стимулировать речь»

Мы спросили у семейного психолога Анны Хныкиной: действительно ли, чем раньше начнет ребенок изучать языки, тем лучше?

«Речь, развитие речи стимулирует все остальные психические функции, — ответила Анна. — Неспроста в детских садах по общеобразовательной программе основными предметами являются занятия по мелкой моторике. Моторика стимулирует речь, а речь уже стимулирует все остальное. То есть все это нужно для того, чтобы впоследствии мозги лучше работали. Знаете, в свое время мои родители не могли мне ответить на вопрос – зачем мне нужна музыкальная школа. А музыкальная школа нужна для того, чтобы две руки, исполняя разные задачи, помогали развитию межполушарных нейронных связей».

«Если ребенку это интересно – это прекрасно, надо стимулировать»

По мнению семейного психолога, главное – интерес самого ребенка.

«Если ребенок действительно увлекается, ему интересно и он может усвоить три языка, не перенапрягаясь — то это прекрасно, это надо стимулировать. Такое бывает. Гувернер-француз у маленьких детей? Тут фишка какая: если гувернер живет в квартире и с детьми разговаривает на этом языке, если речь развивается спонтанно, на ходу и ребенку хорошо «заходит», это прекрасно».

«Главное – естественная среда»

Не секрет, что сегодня многие родители стараются записать своих детей в группы раннего развития, чтобы как можно быстрее их всему научить. Не вредно ли это – ведь дети все-таки должны больше играть, чем учиться?

«Самая главная задача, — уверена Анна Хныкина, – чтобы это было в естественной среде, не насильно. Раньше в дворянских семьях нанимали иностранцев специально для того, чтобы детей учить. Человек был приставлен к ребенку и постоянно с ним разговаривал на этом языке.

А насчет раннего развития… Понимаете, мы не впихнем в 4-летнего ребенка логарифмические функции. Никак. Все, что нужно развивать и чему родители должны способствовать — это речь, моторика, то есть то, что в этих группах раннего развития зачастую утрачено. В детей начинают запихивать знания по шаблону, заставлять их что-то исполнять».

«Ребенок должен прыгать, говорить глупости и хохотать!»

Чтобы ребенок оставался ребенком, говорит Анна Хныкина, ему нужно позволять «выплескивать» энергию в произвольной форме:

«Не нужно устраивать гонку, заставлять детей выучить что-то к определенному сроку… Не нужно устраивать в школу раньше, чем в 7 лет. Только игра и только естественная среда. Следите за тем, чтобы в этих занятиях ребенок не утрачивал спонтанную активность и непосредственность: он должен самовыражаться, прыгать, бегать, говорить глупости и хохотать. Если начинается «не хочу», если тонус в мышцах, если человек не раскрывается, не отвечает, зажимается — значит, его спонтанной активности такая деятельность мешает».

А как вам кажется, имеет ли смысл учить малышей иностранным языкам и другим премудростям? Или пусть у них будет беззаботное детство, а всему, что нужно, они научатся позднее?