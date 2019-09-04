Бейонсе — 38! Как Лобода, Бузова и Топурия копируют образы американской дивы

Российские знаменитости подражают зарубежной певице не только во время шоу, но и выбирают соответствующие наряды для выхода в свет.

В среду, 4 сентября, американской исполнительнице Бейонсе Ноулз исполнилось 38 лет. И уже в этом возрасте артистка стала легендой наравне с Мадонной и Майклом Джексоном.

Ее песни слушают во всех уголках мира, а сценические наряды и образы для светских мероприятий копируют модницы разных стран. Российские звезды — не исключение. Портал Teleprogramma.pro это докажет! Смотрите, как Лобода, Бузова и другие наши певицы подражают заморской диве.

Лободу вдохновляют сценические костюмы Бейонсе

Украинская певица Светлана Лобода невероятно популярна в России. Ее манеру исполнения многие музыкальные критики считают уникальной, клипы получают высокие баллы за качество съемки, а шоу — одно из лучших в России. Что касается нарядов для сцены, то в этом вопросе Светлану, скорее всего, вдохновляет несравненная Бейонсе.

В этом блестящем комбинезоне Бейонсе вышла на сцену в сентябре 2018 года. Лободу мы увидели в похожем наряде на премии RU.TV, которая состоялась 25 мая 2019 года.

Этот наряд на американки тоже датируется сентябрем 2018 года. У Лободы костюм гораздо новее — Светлана пела в этом образе в апреле 2019 года.

Ольга Бузова копирует Бейонсе и вне сцены

Певицу Ольгу Бузову нередко обвиняют в плагиате. То она сняла клип, как много лет назад исполнительница Дженнифер Лопес, то ее видео якобы похоже на творение украинской певицы Юлии Поляковой. Ну, и в плагиате образов Бейонсе Бузову тоже подозревают.

Признаться честно, Олю есть в чем упрекнуть. В этом образе мы видели Бейонсе в апреле 2018 года. Бузова вдохновилась и вышла на красную дорожку в наряде, очень похожем на сценический костюм американки.

Если посмотреть на образы для сцены, то Оля часто заимствует идеи у заморской дивы. Вот вам и сетка, и подвязки, как у Бейонсе.

А этот наряд Оли очень похож на «архивный» образ американки. Бейонсе в нем выступала в далеком 2015-м.

Кети Топурия тоже не устояла перед Бейонсе

Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию называют одной из самых стильных девушек на российской эстраде. Мы не собираемся оспаривать вкус певицы, но скажем, что, судя по этим фотографиям, и она учится у Бейонсе.

Кети вышла в этом сексуальном платье на красную дорожку фестиваля «Жара» в 2019 году, а Бейонсе спела в очень похожем наряде еще год назад — в октябре 2018 года.

Боди и ботфорты давно стали визитной карточкой американки. Кети не отстает: демонстрирует шикарную фигуру в очень похожем наряде.

Ани Лорак обворожительна, как Бейонсе

Певица Ани Лорак, пожалуй, меньше других замечена в плагиате. Однако и в коллекции Каролины (настоящее имя исполнительницы — Прим. ред.) мы нашли платье, которое похоже на образ Бейонсе.

А вы как считаете? Копируют российские звезды Бейонсе или мы преувеличиваем? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей в социальных сетях!