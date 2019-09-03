Жена Тарасова о своей беременности: «Этот ребенок меня здорово помучил» 

Утром 3 сентября стало известно о том, что бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, и его жена Анастасия Костенко ждут еще одного малыша.

Без сомнения, это радостная новость, с которой мы поспешили поздравить Анастасию.

Беременность – желанная и запланированная!

На наш вопрос, запланированная ли это беременность, она ответила:

«Конечно, планировали. Все, кто следят за моей страницей, знают: мы давно к этому шли. Я специально завершила грудное вскармливание до 6 месяцев нашей малышки, чтобы как можно быстрее у нас это получилось. Рожать планирую там же, где и рожала».

Мы поинтересовались, как проходит вторая беременность и отличается ли она от первой.

«Да, беременности, конечно же, отличаются, — призналась Настя. — В духовном плане я себя чувствую прекрасно, а в физическом – тяжеловато, этот ребенок меня здорово помучил, в отличие от первой дочки. А еще – в первую беременность многого боишься, переживаешь, а в этот раз как-то все легко, непринужденно. Мы счастливы!»

Мы желаем Анастасии благополучной и счастливой беременности, пусть все будет хорошо!

Роза Сябитова : «Как женихам угнаться за Ольгой?»

При известии о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова невольно приходит на ум вопрос: интересно, а как воспринимает подобные новости его бывшая жена Ольга Бузова? Ведь сама она не замужем, и детей у нее нет… Разницу положений Анастасии Костенко-Тарасовой и Ольги Бузовой прокомментировала известная сваха и телеведущая Роза Сябитова:

«То, что складывается у бывшего супруга Ольги Бузовой, – понятно и закономерно. Задача супруга – создавать материальную базу, чтобы жена была «за мужем». А жена уже делает все остальное. Он свою задачу выполняет – помимо того, что материально обеспечивает, еще и дети рождаются. Значит, молодец!»

Ольга Бузова сегодня активно строит карьеру, возможно, ей просто некогда заниматься созданием семьи и рождением детей? Правда, Роза Сябитова тоже так думает:

«Олина история – о том, как состояться женщиной, стать женой и матерью, то есть в главной ипостаси для женщины. Думаю, у нее просто на это времени нет. Как женихам-то угнаться за ней? То она в клипах снимается, то ее на всяких экстремальных проектах видят, то у нее концерты, гастроли… Никто не будет сидеть и ждать, она же не хочет простого парня, а ни один успешный мужчина не будет за ней бегать».

«Любому мужчине нужна, прежде всего, жена»

Похоже, современным мужчинам неинтересно иметь успешную жену — им нужна «просто жена»:

«Любому мужчине нужна, прежде всего, жена, — убеждена Сябитова. — Знаете, как правильный мужчина говорит? «Я не мешаю тебе заниматься твоим творчеством, но все успевай. Потому что я должен прийти домой, и меня должна встречать не нянька, не кухарка, а жена!». Костенко – именно такая, поэтому она в выигрыше».

«Может быть, Бузова просто еще не созрела для замужества и материнства?» — спросили мы у знаменитой свахи. Роза Сябитова отозвалась с негодованием:

«Бабе – четвертый десяток! Наверное, она должна сама как-то осознавать, что для нее в этой жизни самое важное. Кто ей будет стакан воды подавать, с кем она будет свою старость встречать... Понимаете, жизнь-то быстро летит. И детей надо вовремя рожать, и здоровых рожать. И рожать их надо в семье, а на это нужно время».

Зарабатыванием денег занимались всегда

Роза не стала спорить с тем, что сейчас всем приходится заниматься зарабатыванием денег. Но подчеркнула: так было во все времена, и она сама в 90-х тоже зарабатывала, овдовев и оставшись с двумя детьми на руках.

«Это героизм какой-то? Хочется сказать: «Вы что, думаете, что до вас ни одна женщина не жила, что ваши условия – самые сложные? Ваши проблемы – самые-самые?» — с возмущением говорит Сябитова. И призывает: «Девочки, проснитесь, наконец! Мы живем в мужском обществе... Хотите быть знаменитыми и бабки зарабатывать – тогда не жалуйтесь и успевайте, но при этом помните: чем-то придется пожертвовать».

По мнению Розы Сябитовой, Ольга Бузова сейчас жертвует своей самой важной функцией – материнской.

«Потому что важнее, ценнее ребенка для матери никого нет. И что она делать будет, с кем она песни будет петь? И для кого? Лет через пять уже? Некому. А забудут ее моментально, потому что у нас всех забывают. Не она первая, не она последняя. Вот о чем ей думать надо».

Ольга «Солнце» Николаева : «В моем окружении нет счастливых пар»

А что думает обо всем этом бывшая участница «Дома-2», коллега и подруга Ольги Бузовой — Ольга «Солнце» Николаева? Мы не могли не спросить у нее об этом, тем более, что буквально вчера девушки были замечены вместе на съемках шоу «Бородина против Бузовой».

Не проговорилась ли случайно Бузова: когда она сама планирует стать мамой?

«Чтобы становиться мамой, надо сначала найти избранника. В отношении Оли Бузовой – это большая интрига, о которой вы узнаете, только посмотрев этот проект», — заявила Солнце.

По мнению Николаевой, «Оля нацелена идти вперед. Ее больше заботит сейчас ее карьера, чем отношения».

В карьере ли дело?

На наш вопрос: почему девушки – и Николаева, и Бузова – не спешат выходить замуж и обзаводиться детьми? Нет достойных или дело в занятости карьерой? – Солнце ответила:

«Я не могу сказать, что я занята карьерой. Я сейчас просто живу счастливую жизнь. Те, кто меня сейчас обвиняет, те, кто уходили в декрет, очень устали и сейчас хотели бы жить так, как я. А те, кто счастлив, в том числе – с детьми, обычно не критикуют тех, у кого нет детей и кто не замужем. Почему у меня такая ситуация – просто потому, что я не стремилась до недавнего момента выйти замуж. Сейчас – задумываюсь. Начинаю задумываться. Не хотелось бы менять счастливую жизнь на то, что я вижу и слышу, исходя из чужого опыта. Все разводятся ведь. В моем окружении нет счастливых пар. Оля Бузова тоже была замужем и развелась. Так что она – еще одно подтверждение».

В заключение нашей беседы Солнце призналась:

«Вчера в Олиной гримерке стоял огромный букет роз. А кто подарил – я не скажу!».

Что ж, кажется, с личной жизнью Ольги Бузовой все хорошо, так что мы за нее рады. А как вы думаете, найдет ли поющая ведущая в ближайшее время свое счастье?