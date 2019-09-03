Александр Семчев о своем похудении: «Нужно однажды на себя рассердиться!»

Семчев, которого все привыкли воспринимать эдаким забавным «толстяком-добряком», похожим на добродушного Винни-Пуха, преобразился до неузнаваемости. Теперь это совсем другой человек, постройневший и помолодевший, и, безусловно, ему новый облик очень идет.
«Не только куриная грудка
Мы дозвонились до Александра и поинтересовались секретом такого эффектного преображения. Неужели и правда все дело – в куриной грудке, на которую, по сведениям СМИ, «налегал» артист? Но ведь каждый, кто пробовал худеть таким способом, знает: больше 2 недель безвкусное куриное филе выдержать невозможно…
«Ну конечно, дело не только в куриной грудке. Секрета никакого нет. Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма, и чередуйте куриную грудку с индейкой, рыбой… Есть же еще и сырые овощи, мешайте в равных пропорциях, и увидите эффект», — заверил Семчев.
Подсчет калорий плюс мотивация
Чтобы понимать, сколько калорий поступает в организм вместе с пищей, Александр Львович скачал специальное приложение. Достаточно ввести количество граммов того продукта, который человек собирается съесть, чтобы сразу получить результат – количество калорий высчитывается автоматически.
Наверное, в процессе похудения у Семчева случались сложные моменты, как и у всех. Мы спросили об этом актера, и он ответил:
«Главное – мотивация, ради чего вы это делаете, вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас это никто не сделает».
Худел самостоятельно: «Целителя Пантелеймона я не нашел»
Не секрет, что худеть Александру настойчиво посоветовали врачи. В самом деле, при весе почти 200 килограммов у актера развился сахарный диабет, он страдал от одышки и повышенного давления… Результаты нового веса – налицо:
«Пришел в норму сахар. Стало снижаться давление. Правда, чересчур резко… Пересматривать питание не буду – оно достаточно здоровое. В любом случае, худеть надо под наблюдением врача, грамотного специалиста. Я такого, к сожалению, не нашел. Я много кого проходил, но люди нынче оказывают услуги за деньги или ради пиара, однако все это часто похоже на шарлатанство. Целителя Пантелеймона я не нашел, к сожалению».
Не надеясь на помощь профессионалов, Александр Львович самостоятельно разработал для себя план снижения веса. Уже первые 2 недели принесли отличный результат – минус 20 килограммов. К декабрю 2018 года его вес снизился до 140 кг, и тогда поклонники забили тревогу, решив, что актер похудел из-за болезни. Семчеву пришлось объяснять, что наоборот: он чувствует себя гораздо лучше, избавившись от лишнего веса.
Новый типаж – новое актерское амплуа
И, конечно, мы не могли не спросить актера, что послужило мотивацией для такого кардинального похудения? Неужели и правда – новая любовь, от которой пишут некоторые СМИ? Но Александр Львович признался, что никакой новой любви пока нет: «С личной жизнью – никак, воспитываю сына, найти бы женщину-друга…». Мы от души рады за любимого актера и, конечно, желаем Александру Львовичу обязательно найти женщину, которая станет для него верным другом! С новой внешностью и укрепившимся здоровьем это будет сделать нетрудно.
И, конечно, мы не могли не спросить актера, что послужило мотивацией для такого кардинального похудения? Неужели и правда – новая любовь, от которой пишут некоторые СМИ? Но Александр Львович признался, что никакой новой любви пока нет:
«С личной жизнью – никак, воспитываю сына, найти бы женщину-друга…».
Мы от души рады за любимого актера и, конечно, желаем Александру Львовичу обязательно найти женщину, которая станет для него верным другом! С новой внешностью и укрепившимся здоровьем это будет сделать нетрудно.