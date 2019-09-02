Звёздные коллеги Александра Числова не пришли на прощание с актером

В Доме кино собрались лишь немногочисленные родственники и несколько друзей Александра Числова.

Прощание проходило в конференц-зале Дома кино и длилось чуть больше часа. Туда гроб с телом артиста доставили из храма Космы и Дамиана, где прошло отпевание. Практически никто из звездных коллег не пришел проститься с «королем эпизодов» (в фильмографии Числова более 200 киноработ).

У гроба помимо родственников – мамы Валентины Александровны, племянницы Светланы (которой артист шесть лет назад завещал свою квартиру) и племянника Сергея, находился близкий друг покойного — актер Денис Сердюков (последний возлюбленный скончавшейся в апреле Ирины Цывиной) и актриса Оксана Сташенко. И еще около двух десятков поклонников и сотрудников Дома кино расселись поодаль на потертых стульях. Периодически кто-то выходил к микрофону и рассказывал свою историю знакомства с Александром Числовым.

Коллега Числова Сергей Апрельский рассказал, что у Александра была сильная алкогольная зависимость.

«Мы с ним еще в прошлом году очень серьезно об этом говорили, — говорит Сергей. – Я тоже пережил подобное, когда при помощи стакана уходил от проблем в отсутствие работы. Но я смог побороть эту беду. Если бы у Саши была семья и ребенок, все бы сложилось по-другому, но его некому было поддержать и вытащить из этого болота».

Игорь Серебряный играл с Числовым в двух сериалах «Страсти по кино, или Господа киношники» и «Лето индиго». Он считает, что алкоголь помогал Числову снимать тремор рук.

«Тремор нельзя вылечить, его можно снять только алкоголем, — рассказал нам Серебряный. — Либо надо постоянно пить клоназепам, но это наркотик. Поэтому, Саша часто выпивал перед тем, как выйти в кадр. Ему это совершенно не мешало в работе. Съемки он никогда не срывал. И ушел Саша не из-за алкоголя, а из-за проблем с психикой».

Воспоминаниями о последних днях жизни артиста с Teleprogramma.pro поделился его друг Денис Сердюков, который много лет снимал у Числова комнату.

«Мы до конца не могли поверить, что Саша уйдет, хотя все признаки были и многие говорили, что конец близок, — говорит Денис. – Изначально он категорически отказывался ехать в больницу, проявлял агрессию, кричал «Никуда не поеду, ничего не хочу!». С большим трудом удалось вместе со Светой отправить его на скорой в больницу. Мы приезжали к Саше за четыре дня до смерти, привезли его любимые пирожные и зарядку от телефона, которую у него украли в больнице. Саша был в сознании, говорил с нами, но когда на следующий день приехала Света и напомнила о нашем визите, он уже этого не помнил. Саша говорил, что ему тяжело дышать, он задыхается и у него сильно болит нога. Был в сознании, хотя и заговаривался. Но спрашивал, как там его кот и собака, за них переживал, не забывают ли их кормить. Его болезнь впервые проявилась два года назад, в апреле 2017 года Сашу первый раз госпитализировали в 81-ю больницу, но он оттуда сбежал. И за последние два он сильно сдал, реже стал выходить на улицу».

Актриса Оксана Сташенко приехала на прощание практически с самолета, только прилетев из отпуска на Кубе. Она поделилась, что последний раз общалась с Александром в апреле на поминках по актрисе Ирине Цывиной.

«Саша присел рядом со мной, и я сразу обратила внимание, что он был в очень раздраженном состоянии, пытался выплеснуть злость на ситуацию с уходом Ирочки. Он злился, что Ира ушла так безвременно, и постоянно до боли сжимал губы. Оказалось, что она очень хорошо к нему относилась, помогала. «Она когда меня встречала, все время мне по 500 рублей давала!», — твердил он, как заведенный. Я смотрела на него и в голове пульсировала одна мысль «Как бы Саша не ушел вслед за Ирой!», у меня было такое предчувствие».

Напомним, Александр Числов умер 29 августа от запущенной пневмонии на 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках. После прощание тело покойного отвезли на кремацию – это желание было высказано самим артистом еще при жизни. Позднее урна с прахом будет захоронена на Николо-Архангельском кладбище в могилу тети артиста.