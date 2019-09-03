Актеры «Улиц разбитых фонарей» о «Мухоморе»: «Мы даже больше, чем семья»

3 сентября празднует свой день рождения главный «Мухомор» страны – Юрий Александрович Кузнецов. Что говорят об актере люди, которые годами работали с ним на съемочной площадке?

Актер Юрий Кузнецов с самых ранних лет на примере отца знал, что такое настоящий милиционер. Может быть, поэтому в 1997 году, когда его пригласили сниматься в телесериал «Улицы разбитых фонарей», он оказался будто бы на своем месте. Он начальствовал над своими «ментами» в течение пяти сезонов. За 135 серий его запомнили и полюбили многие зрители.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связалась с теми, кто работал с Кузнецовым на площадке бок о бок, они с удовольствием вспоминают эти съемки.

Анастасия Мельникова (опер убойного отдела Анастасия Абдулова)

— Вы много времени провели с Юрием Александровичем на площадке и наверняка знаете, каков он на работе и в жизни.

— Конечно, персонажа он играл. Но его персонаж – это невероятное количество обаяния, доброты, юмора, ума и образования Юрия Александровича. В жизни он намного более начитанный, тонкий, изящный и невероятно интересный человек. И «Мухомор» по степени человечности и доброты – просто безумно похож на самого Юрия Александровича.

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— Вы столько лет снимались вместе, сдружились. Удалось ли пронести эту дружбу через годы после окончания съемок?

— Конечно! Только это не просто дружба: его дочка Сашенька – моя крестная дочь. Так что мы – родственники. И у Андрюши Федорцова (исполнитель роли Василия Рогова в сериале — Прим. Ред.) я крестная мама его Вареньки. Это гораздо больше, чем дружба: это – семья. Даже больше, чем семья.

— Любите крестницу?

— Люблю и желаю, чтобы у Сашеньки все сложилось. И в профессии, и чтобы она скорее вышла замуж. Очень этого хочу. Зная, как ее любит Юрий Александрович, прямо хочу, чтобы у Сашки по-настоящему случилась такая любовь-любовь на всю жизнь и чтобы она скорее нарожала нам маленьких Кузнецовых.

— Традиционный вопрос: что пожелаете имениннику?

— Я ему пожелаю, чтобы никогда ничего не болело. С годами то тут заболит, то там – у меня, например. Я хочу, чтобы у него никогда такого не было. Он много играет. Да, он востребован, но он может еще больше! Еще есть такие роли, которые он так сделает, что люди замрут и будут смотреть, не понимая: «А как это?.. Как такое возможно?»

Михаил Трухин (опер убойного отдела Вячеслав Волков)

— Михаил, у Юрия Кузнецова день рождения…

— Да, я помню! Я с бесконечным уважением отношусь к Юрию Александровичу и желаю ему здоровья и интересных предложений работы в интересных проектах.

— А в жизни Юрий Александрович такой же «Мухомор» или это, все-таки, только роль?

— В жизни он глубокий и мудрый, очень интересный человек. Артист, которому, наверное, подвластны любые высоты.

— Общаетесь сейчас?

— Что касается общения, то поскольку мы живем в разных городах, (я в Москве уже 19 лет, а он в Питере), то пересекаемся очень редко. Он приходил на какой-то спектакль в Московский художественный театр, вот тогда мы с удовольствием с ним пообщались, очень тепло.

Алексей Нилов (опер убойного отдела Андрей Ларин)

— Что за жизнь без «Мухомора» по окончании истории «Ментов»?

— К сожалению, общаемся уже очень редко. На площадке не встречаемся, поэтому общения мало, конечно. Нет, видимся на каких-то фестивалях, «Виват кино России», еще где-то. Созваниваемся, поздравляем друг друга с днем рождения, с праздниками.

— Значит, пожелания выскажете лично?

— Да, конечно. В любом случае, пожелаю здоровья и интересной работы. Для нас для всех это важно.

Для нас тоже важно, чтобы любимый актер был здоров, востребован и спокоен за своих домашних. Портал Teleprogramma.pro поздравляет Юрия Александровича с днем рождения и присоединяется к пожеланиям друзей и коллег!