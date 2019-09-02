Друг Григорьева-Аполлонова о его разводе: «У него всегда были хорошие отношения с женой»

Еще недавно рыжий из «Иванушек» заявлял, что они с женой Мариной решили поставить отношения «на паузу». Новость о разводе стала неожиданной и неприятной для многих фанатов исполнителя.

Мы попробовали узнать у друзей семьи Аполлоновых-Григорьевых, как они относятся к этому событию. Солист группы «Корни» Александр Бердников признался:

«Я стараюсь и не задавать таких вопросов, никогда не лезу в семейные дела кого бы то ни было. Но, в любом случае… это, конечно, плохо. Понимаете, когда долгое время вместе живешь, и много детей, и все уже взрослые, в такое время расходиться — это очень… Я их уже давно и хорошо знаю, много-много лет. У них очень хорошие всегда были отношения».

На наш вопрос, если Андрей и Маша (так Марину называют и муж, и близкие) на самом деле разведутся, с кем он будет поддерживать более дружеские отношения, Александр признался:

«Конечно, с Андреем, потому что с ним я больше общался, но это не значит, что отвернусь от Маши».

Мы спросили: будет ли он оказывать дружескую поддержку Андрею после его развода? Но Александр заверил, что такая поддержка вряд ли понадобится рыжему «Иванушке»:

«Он слишком самодостаточный. Даже когда я женился, Андрей давал мне много советов, как надо правильно вести себя с женой. Опытный человек!»

Он ворвался на экраны телевизоров и в сердца слушателей в 90-х, и миллионы девчонок рыдали под песни «Иванушек» — «Тучи», «Снегири», «Кукла Маша» и другие. А обаятельная улыбка «Рыжего», его заразительный смех и вкрадчивый голос мгновенно сделали Андрея кумиром многих школьниц, а также их мам.

Как ловелас и сердцеед превратился в примерного семьянина

До встречи с Мариной избалованный женским вниманием Андрей вел довольно свободную жизнь. Как рассказывал музыкант в интервью, он никогда не оставался в одиночестве: встречался то с одной, то с другой девушкой, без раздумий заканчивая отношения, когда они ему надоедали или когда на горизонте появлялась более привлекательная особа.

И вдруг… Вечеринка была в разгаре, когда в квартире появилась запоздавшая гостья — стройная загорелая блондинка. К удивлению Андрея, она спокойно прошла мимо, не обратив на солиста популярной группы никакого внимания. Такое пренебрежение раззадорило молодого человека, ведь он не привык к подобному.

А все оказалось просто: Марина не входила в число восторженных поклонниц мальчишечьей попсовой группы, а была самодостаточной серьезной девушкой, занималась спортом, почти не выходила с теннисного корта… Потому и не поняла, что перед ней – не просто рыжий парень, а звезда.

Как Марину угрожали убить ревнивые поклонницы

Андрей загорелся желанием покорить красавицу-блондинку. Он сделал для этого все – красиво ухаживал, баловал любимую подарками… И скоро девушка не устояла перед таким напором — ответила ему взаимностью. Она не сразу призналась, что ей всего 17 лет, говорила, что 19. Только потом Андрей узнал, что избранница моложе его на 15 лет.

Влюбленные поселились вместе, что вызвало бурную зависть и ревность в среде поклонниц Андрея. Надо сказать, к тому времени группа «Иванушки International» обзавелась миллионной армией фанаток, многие из которых считали себя поклонницами персонально Андрея и не могли допустить, чтобы кумир был счастлив с другой.

И Марине долгое время пришлось терпеть угрозы. Ей не только звонили – приходили домой, стучали в дверь, угрожали убить… Присылали фотографии Андрея в обнимку с Мариной, вырезанные из журналов, на которых чья-то злобная рука выжгла глаза изображению Марины…

Неудивительно, что, уезжая на гастроли, Андрей каждый раз сильно беспокоился за любимую.

Влюбленный и счастливый

Но шло время, поклонницам скоро стало ясно: им ничего не «светит», у кумира – настоящая любовь, семья. Пусть до поры до времени они жили без штампа в паспорте — для любви это неважно. В 2003 году у пары родился сын Иван, в 2008-м – второй сын, Артемий. После рождения первенца Андрей все-таки сделал Марине предложение, и они официально поженились, так что Артемий родился уже в законном браке. Оба мальчика всерьез увлеклись хоккеем, а о музыкальной карьере речь пока не идет.

И в интервью, и в своем Instagram Андрей Григорьев-Аполлонов неизменно подчеркивал, что очень любит жену и счастлив, что они вместе.

Что ж, в жизни бывает всякое. Возможно, им в самом деле будет лучше порознь. А может быть, любовь не прошла и все еще будет хорошо? Как вы думаете?