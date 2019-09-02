Звездные истории Друг Григорьева-Аполлонова о его разводе: «У него всегда были хорошие отношения с женой»
Звездные истории

Друг Григорьева-Аполлонова о его разводе: «У него всегда были хорошие отношения с женой»

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

Еще недавно рыжий из «Иванушек» заявлял, что они с женой Мариной решили поставить отношения «на паузу». Новость о разводе стала неожиданной и неприятной для многих фанатов исполнителя.

Мы попробовали узнать  у друзей семьи Аполлоновых-Григорьевых, как они относятся к этому событию. Солист группы «Корни» Александр Бердников  признался:

«Я стараюсь и не задавать таких вопросов, никогда не лезу в семейные дела кого бы то ни было. Но, в любом случае… это, конечно, плохо. Понимаете, когда долгое время вместе живешь, и много детей, и все уже взрослые, в такое время расходиться — это очень… Я их  уже давно и хорошо знаю, много-много лет. У них очень хорошие всегда были отношения».

На наш вопрос, если Андрей и Маша (так Марину называют и муж, и близкие) на самом деле разведутся, с кем он будет поддерживать более дружеские отношения, Александр признался:

«Конечно, с Андреем, потому что с ним я больше общался, но это не значит, что отвернусь от Маши».

Мы спросили: будет ли он оказывать дружескую поддержку Андрею после его развода? Но Александр заверил, что такая поддержка вряд ли понадобится рыжему «Иванушке»:

«Он слишком самодостаточный. Даже когда я женился, Андрей давал мне много советов, как надо правильно вести себя с женой. Опытный человек!»

Он ворвался на экраны телевизоров и в сердца слушателей в 90-х, и миллионы девчонок рыдали под песни «Иванушек» — «Тучи», «Снегири», «Кукла Маша» и другие. А обаятельная улыбка «Рыжего», его заразительный смех и вкрадчивый голос мгновенно сделали Андрея кумиром многих школьниц, а также их мам.

Как ловелас и сердцеед превратился в примерного семьянина

До встречи с Мариной избалованный женским вниманием Андрей вел довольно свободную жизнь. Как рассказывал музыкант в интервью, он никогда не оставался в одиночестве: встречался то с одной, то с другой девушкой, без раздумий заканчивая отношения, когда они ему надоедали или когда на горизонте появлялась более привлекательная особа.

И вдруг… Вечеринка была в разгаре, когда в квартире появилась запоздавшая гостья — стройная загорелая блондинка. К удивлению Андрея, она спокойно прошла мимо, не обратив на солиста популярной группы никакого внимания. Такое пренебрежение раззадорило молодого человека, ведь он не привык к подобному.

А все оказалось просто: Марина не входила в число восторженных поклонниц мальчишечьей попсовой группы, а была самодостаточной серьезной девушкой, занималась спортом, почти не выходила с теннисного корта… Потому и не поняла, что перед ней – не просто рыжий  парень, а звезда.

Как Марину угрожали убить ревнивые поклонницы

Андрей загорелся желанием покорить красавицу-блондинку. Он сделал для этого все – красиво ухаживал, баловал любимую подарками… И скоро девушка не устояла перед таким напором — ответила ему взаимностью. Она не сразу призналась, что ей всего 17 лет, говорила, что 19. Только потом Андрей узнал, что избранница моложе его на 15 лет.

Влюбленные поселились вместе, что вызвало бурную зависть и ревность в среде поклонниц Андрея. Надо сказать, к тому времени группа «Иванушки International» обзавелась миллионной армией фанаток, многие из которых считали себя поклонницами персонально Андрея и не могли допустить, чтобы кумир был счастлив с другой.

И Марине долгое время пришлось терпеть угрозы. Ей не только звонили – приходили домой, стучали в дверь, угрожали убить… Присылали фотографии Андрея в обнимку с Мариной, вырезанные из журналов, на которых чья-то злобная рука выжгла глаза изображению Марины…

Неудивительно, что, уезжая на гастроли, Андрей каждый раз сильно беспокоился за любимую.

Влюбленный и счастливый

Но шло время, поклонницам скоро стало ясно: им ничего не «светит», у кумира – настоящая любовь, семья. Пусть до поры до времени они жили без штампа в паспорте — для любви это неважно. В 2003 году у пары родился сын Иван, в 2008-м – второй сын, Артемий. После рождения первенца Андрей все-таки сделал  Марине предложение, и они официально поженились, так что Артемий родился уже в законном браке. Оба мальчика всерьез увлеклись хоккеем, а о музыкальной карьере речь пока не идет.

И в интервью, и в своем Instagram Андрей Григорьев-Аполлонов неизменно подчеркивал, что очень любит жену и счастлив, что они вместе.

Что ж, в жизни бывает всякое. Возможно, им в самом деле будет лучше порознь. А может быть, любовь не прошла и все еще будет хорошо? Как вы думаете?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»Андрей Григорьев-Аполлонов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Друг Григорьева-Аполлонова о его разводе: «У него всегда были хорошие отношения с женой»
Интересно?
Поделись с друзьями: