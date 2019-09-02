Звездные истории

Оксана Сташенко: «Когда обнимала Числова, чувствовала тепло по телу»

Российская телеведущая рассказала, за что любила и уважала актера.

Оксана Сташенко: «Когда обнимала Числова, чувствовала тепло по телу»
Лика Бравина

Церемония прощания с российским артистом Александром Числовым состоялась 2 сентября в доме Союза кинематографистов РФ.

Одной из первых в зал вошла телеведущая Оксана Сташенко и сказала теплые слова о друге и коллеге. Звезда экрана заметила, что Александр был на редкость светлым и добрым человеком.

«Когда его обнимала, то потом еще долго чувствовала тепло по всему телу, шла и улыбалась после этого, — рассказала Сташенко на церемонии. — Таким Сашка и останется с нами. И вообще кто-то правильно сказал, что актеры — особенные люди. Они остаются на экранах, а Числов был великой души человек».

Напомним, звезда таких фильмов как «Каменская 2», «На углу, у Патриарших 3», «Не родись красивой», скончался в реанимации 33-й больницы Москвы. У актера диагностировали пневмонию в запущенной стадии, медики оказались бессильны. На его похороны пришли лишь немногочисленные родственники и буквально трое коллег.

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Александр ЧисловОксана СташенкоСоюз кинематографистов РФ

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Оксана Сташенко: «Когда обнимала Числова, чувствовала тепло по телу»
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