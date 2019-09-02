Во что Киркоров, Орбакайте и другие звезды одели своих детей на школьную линейку

Вопреки традиции, в 2019 году первый звонок прозвенел для школьников 2 сентября.

Так и хочется написать: с Первым сентября всех причастных! Но нет: на календаре уже второе, а родители только повели детей в школу. Звезды со своими наследниками тоже там. Портал Teleprogramma.pro посмотрел, в чем пошли на праздничную линейку дети певца Филиппа Киркорова, исполнительницы Кристины Орбакайте, телеведущей Анфисы Чеховой и других знаменитых родителей.

Филипп Киркоров повел в первый класс сына и во второй — дочь

У Филиппа Киркорова в понедельник, 2 сентября, сентиментальное настроение. Он вспомнил, как сидел за партой 40 с лишним лет назад. Кстати, в 1974 году 2 сентября тоже выпало на вторник. Архивной фотографией того дня Филипп Бедросович поделился с подписчиками.

Воспоминания не просто так навалились на Киркорова. Сегодня для него особенный день — в первый класс пошел его единственный сын Мартин. А дочь Алла-Виктория в этом году будет осваивать программу уже второго класса.

Киркоров признался, что дети всю ночь не спали: волновались. А утром звездный папа отвез их на линейку.

Дочь Кристины Орбакайте пошла во второй класс

Единственная дочь певицы Кристины Орбакайте — Клавдия Земцова — в этом году пошла во второй класс. Накануне торжественной линейки девочка примерила школьную форму и рюкзак. Кристина поделилась фотографией юной модницы в социальных сетях.

Сын Анфисы Чеховой — первоклассник

Телеведущая Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она рассказала, что предпочла обычную государственную школу частной. Правда, Соломон будет углубленно учить английский язык. На линейке мальчик выглядел просто фантастически в синем костюме с бабочкой!

Дочь Виталия Гогунского пошла во второй класс и спела песню про школу

Дочь актера Виталия Гогунского не менее популярна, чем ее звездный папа (исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» — Прим. Ред.). В этом году Милана пошла уже во второй класс. Накануне торжественной линейки девочка вместе со знаменитым отцом записала трогательную песню про школу.

А 2 сентября поделилась фотографией с одноклассницей и классным руководителем.

Внучка Светланы Бондарчук пошла в школу

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука 2 сентября пришла на торжественную линейку к внучке Маргарите. В этом году девочка пошла в первый класс. Вместе с бабушкой на празднике Маргариту поддерживали отец Сергей и мать Татьяна, а вот звездный дедушка или не появился, или не засветился на общих фотографиях.

Юлия Барановская отвела в школу сына и дочь

Телеведущая Юлия Барановская в этом году отправила в первый класс сына Арсения. Компанию ему составила старшая сестра Яна, которая перешла в пятый. Юлия поделилась теплыми фотографиями с подписчиками и пожелала детям хорошей учебы. Отец Арсения и Яны — футболист Андрей Аршавин на фотографиях замечен не был.

Дети Инны Жирковой пошли в пятый и третий классы

Супруга футболиста Юрия Жиркова отвела в пятый класс сына Дмитрия и в третий — дочь Милану. Дети будут учиться в небольшой частной гимназии в Санкт-Петербурге. Звездная мама на линейке была просто неотразима.