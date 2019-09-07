Каких результатов достигли полные знаменитости, сражающиеся с лишним весом

Наш диетолог дала дельные советы на примере звезд.

Мы часто рассказываем о певицах, актрисах и теледивах, ведущих борьбу с лишними килограммами. Но и мужчины хотят быть стройными и привлекательными! Мы выбрали трех знаменитых представителей сильного пола, старающихся сбросить лишний вес, и разобрали их успехи и ошибки.

Максим Фадеев

Продюсер Фадеев — крупная фигура в шоу-бизнесе. И речь не только о творческих, но и о физических параметрах Максима, который совсем недавно весил гораздо больше ста килограммов. «Стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим», — сообщил поклонникам Максим. Пока 51-летний продюсер не достиг идеальной формы, но стремится к ней. «Приготовил картошку по-охотничьи! Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — сообщил на днях Максим. Такой выдержке можно позавидовать! Продюсер старается приучить себя к регулярным тренировкам, а недавно показал видео с занятия, на котором используется дыхательная гимнастика.

Не исключено, что Фадеев не может достигнуть желаемого веса из-за неумения отключаться от рабочих проблем. Интересно, сколько лишних кило стоил ему недавний разрыв контракта с Наргиз?

Правила похудения

Здоровое питание. Переедать нельзя! Диета должна быть составлена с учетом индивидуальных особенностей организма. Регулярные тренировки.

Сергей Майоров

Телеведущий Майоров начал скидывать лишнее еще пару лет назад. Но теперь он достиг невероятных результатов! В августе 50-летний Сергей смог наконец позволить себе очень короткую стрижку, так как его лицо уменьшилось в объемах раза в три. Вместо пухлых щечек выразительные скулы и подчеркнутый овал лица. А ведь Сергей был грузным дядечкой средних лет, теперь же стал подтянутым мужчиной, про которого и не скажешь, что ему под пятьдесят. Его преображение — отличный пример того, что начать жить в новом теле могут даже те, кому давно перевалило за сорок.

Правила похудения

Побороть лень. Найти стимул (выглядеть не хуже молодых коллег в кадре). Перейти на правильное здоровое питание. Пройти медицинское обследование, решить проблемы со здоровьем. Получить поддержку близких людей на период активного похудения. Сбросив вес, позволять себе любимые калорийные блюда.

Евгений Петросян

Конечно, Евгений Петросян никогда в откровенных толстяках не ходил, но и у него, как и у многих немолодых мужчин, с весом были определенные сложности. В прошлом году юморист начал бракоразводный процесс, а уже этим летом предстал перед нами не только холостым, но и подтянутым. А все потому, что с новой молодой возлюбленной 73-летний Евгений Ваганович стал много путешествовать и получать массу положительных эмоций, уделять больше внимания своему рациону и внешнему виду. Также артист посещает тренажерный зал, где за одну тренировку делает комплекс из 30 упражнений.

Правила похудения

Разнообразное правильное питание. Не есть на ночь! Работа и путешествия в приятной компании. Тренировки по индивидуальной программе.

Большинство звезд ведут ночной образ жизни, и, если кто-то из них мечтает похудеть, стоит прислушаться к мнению кандидата медицинских наук, диетолога, гастроэнтеролога Ирины ПОТЯНОВОЙ.

— Для здорового похудения необходимо ложиться спать до 23 часов, так как именно с 23 часов до часа ночи наблюдается пиковый выброс гормонов мелатонина и соматостатина, которые играют колоссальную роль в процессах обмена веществ и жиросжигании, — говорит Ирина Потянова. — При нарушении режима сна мелатонина вырабатывается мало, что приводит к отложению жира преимущественно в области живота, хронизации стресса, истощению надпочечников, преждевременному старению и еще большей прибавке веса.