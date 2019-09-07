Каких результатов достигли полные знаменитости, сражающиеся с лишним весом

Мы часто рассказываем о певицах, актрисах и теледивах, ведущих борьбу с лишними килограммами. Но и мужчины хотят быть стройными и привлекательными! Мы выбрали трех знаменитых представителей сильного пола, старающихся сбросить лишний вес, и разобрали их успехи и ошибки.
Максим Фадеев
Продюсер Фадеев — крупная фигура в шоу-бизнесе. И речь не только о творческих, но и о физических параметрах Максима, который совсем недавно весил гораздо больше ста килограммов. «Стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим», — сообщил поклонникам Максим. Пока 51-летний продюсер не достиг идеальной формы, но стремится к ней. «Приготовил картошку по-охотничьи! Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — сообщил на днях Максим. Такой выдержке можно позавидовать! Продюсер старается приучить себя к регулярным тренировкам, а недавно показал видео с занятия, на котором используется дыхательная гимнастика.
Не исключено, что Фадеев не может достигнуть желаемого веса из-за неумения отключаться от рабочих проблем. Интересно, сколько лишних кило стоил ему недавний разрыв контракта с Наргиз?
Правила похудения
- Здоровое питание. Переедать нельзя!
- Диета должна быть составлена с учетом индивидуальных особенностей организма.
- Регулярные тренировки.
Сергей Майоров
Телеведущий Майоров начал скидывать лишнее еще пару лет назад. Но теперь он достиг невероятных результатов! В августе 50-летний Сергей смог наконец позволить себе очень короткую стрижку, так как его лицо уменьшилось в объемах раза в три. Вместо пухлых щечек выразительные скулы и подчеркнутый овал лица. А ведь Сергей был грузным дядечкой средних лет, теперь же стал подтянутым мужчиной, про которого и не скажешь, что ему под пятьдесят. Его преображение — отличный пример того, что начать жить в новом теле могут даже те, кому давно перевалило за сорок.
Правила похудения
- Побороть лень.
- Найти стимул (выглядеть не хуже молодых коллег в кадре).
- Перейти на правильное здоровое питание.
- Пройти медицинское обследование, решить проблемы со здоровьем.
- Получить поддержку близких людей на период активного похудения.
- Сбросив вес, позволять себе любимые калорийные блюда.
Евгений Петросян
Конечно, Евгений Петросян никогда в откровенных толстяках не ходил, но и у него, как и у многих немолодых мужчин, с весом были определенные сложности. В прошлом году юморист начал бракоразводный процесс, а уже этим летом предстал перед нами не только холостым, но и подтянутым. А все потому, что с новой молодой возлюбленной 73-летний Евгений Ваганович стал много путешествовать и получать массу положительных эмоций, уделять больше внимания своему рациону и внешнему виду. Также артист посещает тренажерный зал, где за одну тренировку делает комплекс из 30 упражнений.
Правила похудения
- Разнообразное правильное питание. Не есть на ночь!
- Работа и путешествия в приятной компании.
- Тренировки по индивидуальной программе.
Большинство звезд ведут ночной образ жизни, и, если кто-то из них мечтает похудеть, стоит прислушаться к мнению кандидата медицинских наук, диетолога, гастроэнтеролога Ирины ПОТЯНОВОЙ.
— Для здорового похудения необходимо ложиться спать до 23 часов, так как именно с 23 часов до часа ночи наблюдается пиковый выброс гормонов мелатонина и соматостатина, которые играют колоссальную роль в процессах обмена веществ и жиросжигании, — говорит Ирина Потянова. — При нарушении режима сна мелатонина вырабатывается мало, что приводит к отложению жира преимущественно в области живота, хронизации стресса, истощению надпочечников, преждевременному старению и еще большей прибавке веса.