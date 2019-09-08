Зарубежные поп-звезды зарабатывают в десятки раз больше своих российских коллег

Мы сравнили заработки иностранных музыкантов с доходами наших востребованных знаменитостей.

Среди отечественных исполнителей нет никого, кто ездил бы в туры по разным странам, чьи песни слушали бы поклонники по всему миру. Да, российские звезды бывают с концертами в Германии или США, но на их выступления ходят лишь наши соотечественники, либо живущие в этих странах, либо отдыхающие там в данный момент. Поэтому западные звезды, которым за границей не нужна составленная из эмигрантов и экспатов аудитория, зарабатывают в десятки раз больше российских коллег. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить наиболее успешных западных артистов с нашими.

Тейлор Свифт, $185 млн

Эта кантри-певица — самая высокооплачиваемая дама в мире музыки. За минувший год, по данным Forbes, она заработала $185 миллионов (12 млрд руб.) Наибольшую часть дохода 29-летней певице принесло мировое турне Reputation Stadium Tour, ставшее самым кассовым в истории США, — Свифт дала 38 концертов. Одно ее выступление приносит около $3 млн (без учета налогов, выплат менеджерам и команде). Тейлор не нужно тратиться на покупку песен — хиты она пишет сама. Ее недавний клип на песню МЕ! за 4 последних месяца набрал 257 миллионов просмотров.

У Тейлор крупнейшие контракты с известными мировыми брендами. Обладательница самых престижных музыкальных премий что только не рекламировала: от газировки до смартфонов. Стоимость одной рекламной компании с участием Свифт — от $10 миллионов.

Эд Ширан, $110 млн

28-летний британский музыкант за год напел на $110 миллионов. Второй год Эд колесит с мировым турне в поддержку своего альбома Divide. За это время певец собрал более $600 миллионов по всему миру. По прогнозам, скоро Ширан побьет гастрольный рекорд группы U2, которая в туре 2009/2011 напела на $735 лимонов. Скоро Эд станет самым молодым музыкантом-миллиардером: критики говорят, что успех этого самородка, который еще и сам пишет песни, в любви народа к живой музыке.

Бейонсе, $81 млн

37-летняя Бейонсе — на третьем месте среди самых высокооплачиваемых певиц. За год она заработала $81 миллион (5,3 млрд руб.). Хотите пригласить певицу на ваш корпоратив? Готовьте $2 миллиона, и это если речь идет о США. Если же разговор о вечеринке олигархов в России, то сумма может вырасти до $5 миллионов. Однажды Бейонсе потребовалось 10 минут, чтобы продать все билеты — 93 тысячи — на концерт на лондонском стадионе «Уэмбли». Певица выпускала собственную линию одежды и имеет контракты с мировыми брендами стоимостью от $15 до $30 миллионов.

Баста, $6,9 млн

У 39-летнего Василия Вакуленко, как и у Ширана, нет крутого шоу с кучей танцовщиков и современными фишками. Зато у него есть хиты, длинные туры и толпы поклонников. По данным Forbes, за минувший год Баста заработал больше всех коллег-музыкантов — целых $6,9 миллиона (457 млн руб.), а его свежий рекламный контракт с одним из банков оценивается в $200 тысяч (13 млн руб.). Один корпоратив с его участием обойдется заказчикам в $50 тысяч. У Василия свой звукозаписывающий лейбл, поэтому артист получает доходы от музыкальной деятельности его подопечных, от организации фестивалей, продажи фирменной одежды. Кроме того, он пишет музыку для фильмов, а также периодически работает на ТВ.

Полина Гагарина, $5,3 млн

32-летняя Гагарина — самая высокооплачиваемая певица в России. Она добралась до 2-го места на конкурсе «Евровидение» и, по данным самого свежего рейтинга Forbes, заработала за минувший год $5,3 миллиона (352 млн руб.), опередив коллег слабого пола. «Заказник» с участием певицы — это примерно 3,5 миллиона рублей (в зависимости от сезона). К примеру, в октябре у Гагариной запланировано 5 концертов в регионах. Одно из последних видео Полины Гагариной на композицию «Меланхолия» за 7 месяцев набрало 16 миллионов просмотров.

У Полины Гагариной много рекламных контрактов: она хвалит и йогурты, и автомобили. Цена годовых контрактов российских звезд такого уровня — от 10 до 20 миллионов рублей.

Ольга Бузова, $4,4 млн

33-летняя певица копирует стиль Бейонсе. Имидж Ольга повторила здорово. Но достичь вокальных высот Бейонсе с ее колоратурным меццо-сопрано в 4 октавы ведущей «Дома-2» вряд ли удастся. А что там с деньгами? За год Ольга заработала $4,4 миллиона (292 млн руб.), почти в 20 раз меньше, чем Бейонсе. Бузовой удалось собрать в Москве концертный зал вместимостью 7 тысяч человек — правда, злые языки говорят, что часть билетов раздали бесплатно, но мы, конечно, им не верим. В шоу Оля вложила 30 миллионов рублей — у западных звезд эти цифры намного больше. Корпоратив с участием Бузовой стоит 1 — 2 миллиона рублей, ну а ценник на рекламные контракты начинается от 5 миллионов в российской валюте.