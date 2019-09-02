«Делаю массаж и много плаваю»: Елена Проклова поделилась секретом красоты

2 сентября отмечает свой день рождения прекрасная актриса Елена Проклова. Ей исполняется 66 лет, но цифры в паспорте никак не относятся к этой не желающей стареть красивой женщине.

Подтянутая стройная фигура, по-девчоночьи дерзкие наряды, жизнерадостная улыбка и озорной взгляд. Накануне празднования очередной годовщины корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с Еленой Прокловой о ближайших планах.

— Елена Игоревна, как вы будете отмечать свой день рождения?

— Отмечать буду в кругу семьи. В этом году у меня не намечается каких-то вещей, которые могли бы вызвать неподдельный интерес ваших читателей.

— Как вообще относитесь к своим годам?

— К своим годам отношусь замечательно. С каждым годом все лучше и лучше (смеется).

— Мы знаем, что у вас была достаточно бурная жизнь, много мужей… Был ли какой-то подарок от кого-то из них, который вы пронесете до конца своих дней, будете рассказывать о нем, помнить?

— Знаете, я не очень живу по общепринятым стандартам, поэтому я не думаю, что вам удастся что-то узнать у меня интересное. Я абсолютно спокойный человек, который не любит ни помпы, ни каких-то показных вещей. Поэтому то, что дарили мне мои мужья – это касается только меня и моих мужей.

— Вы и на телевидении ведущая, и актриса кино, и играете в театре. Что вам ближе?

— Знаете, это разные стороны одной профессии. Все по-своему интересно. Но, наверное, люблю я больше всего театр.

— Из-за его прямого контакта со зрителем?

— Конечно! Это обмен энергиями. Очень мощный, дающий очень много сил, позволяющий ощущать жизнь в самом ее таком творческом проявлении.

— Елена Игоревна, не можем не спросить о том, что волнует каждую женщину: как на неопределенный срок отодвинуть увядание? Что нужно делать, чтобы выглядеть так, как выглядите вы?

— А я и не хочу выглядеть на свой возраст! Почему-то люди считают, что в этом возрасте надо уже ужасно выглядеть, ужасно себя чувствовать. А я забочусь о своем здоровье, поэтому чувствую себя прекрасно.

— Есть какая-то диета? Или, может быть, спорт?

— Особого спорта в моей жизни нет, разве что летом я очень много плаваю, если попадаю на море. Каждый день я делаю массаж – это то, что касается общепринятых забот о здоровье. А самое главное – это то, что мне просто нравится жить. У меня много целей, много стремлений, занятий, увлечений. Мне интересно. Я думаю, это всегда залог того, что человек выглядит для других каким-то увлеченным жизнью, что ли… А именно наличие желаний отличает старость от молодости, правда?

— Понимаем, что загруженность графика звезды не позволяет особо расслабляться, но что вы делаете на досуге, который выпадает так редко?

— Вы знаете, я очень ценю свои выходные, всегда заранее их знаю, я их берегу и заполняю свои выходные теми делами, которые не успеваю сделать в повседневной жизни. Это может быть живопись, чтение книги…

— То есть, это не бытовые дела, а то, что называется, «для души»?

— Нет, тоже очень может случиться так, что я могу с удовольствием заняться уборкой или мытьем посуды. Вы поймите, что для меня быт – это тоже подарок своего рода. Все время быть на гастролях, на репетициях, на съемках… и быт становится чем-то таким притягательным! Я очень люблю готовить, я очень люблю заниматься садом, цветами, животными своими… Поэтому любые мои выходные – это сбор моих простых удовольствий.

Портал Teleprogramma.pro еще раз поздравляет любимую актрису с днем рождения и желает ей оставаться молодой, красивой, счастливой и востребованной еще много-много лет!