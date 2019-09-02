Валентину Гафту – 84! Состояние актера медленно, но улучшается

Актер находится в больнице, где восстанавливается после инсульта. Желаем выздоровления любимому артисту!

Совсем недавно многие поклонники актера были обеспокоены тем, что он попал в больницу. Валентин Иосифович по-прежнему находится на лечении, однако, по слова его супруги, актрисы Ольги Остроумовой, которой мы позвонили в преддверии дня рождения артиста, его состояние медленно, но улучшается:

«Человек лежит в больнице, после инсульта. Ну, естественно, я принесу торт и отдам медсестрам. Вот и все. Стабильное у него состояние, нормальное. Дай Бог, по миллиметру, надеемся, что восстановится».

«Молитвы людей, которые его любят, помогут ему встать на ноги»

Мы знаем, что у Валентина Гафта много друзей среди артистов. Мы дозвонились до Светланы Крючковой, с которой у Гафта сложились очень теплые дружеские отношения, и спросили, что она хотела бы рассказать о своем друге и что пожелать ему в день рождения.

«Я с огорчением узнала о том, что Валечка Гафт, любимый нами всеми, в больнице оказался, — призналась Светлана Николаевна. — Мне, конечно, хочется, чтобы он был здоров. Чтобы судьба была милостива, и Бог был милостив к нему. Чтобы молитвы людей, которые любят его, ценят, уважают, и кому без него гораздо грустнее кажется жизнь, чтобы они помогли ему встать на ноги, чтобы он вернулся к творчеству. Мы всегда ждем – хоть две строчки, хоть четыре…».

«Он с возрастом стал писать гениальные стихи»

Тем, кто следит за творчеством Валентина Гафта, хорошо известно, что он не только артист, но и поэт.

«Он с возрастом стал писать гениальные стихи. На самом деле – гениальные! Я надеюсь, что они везде зафиксированы», — сказала нам Светлана Крючкова.

И продолжила со вздохом:

«Ну что сказать – человек не может жить триста лет, да и сто лет, собственно, не может. И, когда приближается определенный возраст, очень горько, очень больно. Но мы не можем ничем помочь, кроме любви своей и поддержки. Что я еще могу сказать – спаси и сохрани, чтобы все это прошло, чтобы он вернулся полноценным человеком к жизни и хоть немножечко еще бы пожил, хоть немножечко написал бы что-нибудь».

Мы спросили Светлану Николаевну – когда она впервые услышала стихи Гафта и какое впечатление они на нее произвели?

«Все знают, что Валечка писал эпиграммы. Я московская ученица, ученица Школы-студии МХАТ, он – актер театра «Современник», а «Современник» весь – из МХАТа… Конечно, мы знали, что он пишет эпиграммы, они нам очень нравились. Вроде бы так легко и достаточно легкомысленно, — но остроумно! Но вот слово «глубоко» как-то не употреблялось и даже не приходило на ум.

А потом так получилось, что мы с ним оказались партнерами на съемочной площадке фильма «Семейный дом». По сценарию мы были соседями по дачным участкам. И он играл замечательную смешную роль, — человека, который играет на баяне своим овощам, помидорам, баклажанам и так далее, и рассказывает, кто какую музыку любит. Он играл человека, который очень близко к земле, к природе, к естеству. И вот, как только говорили: «Стоп!», Валя начинал мне читать стихи. Я слушала, открыв рот. Вот тогда меня и задело – очень сильно, очень глубоко они меня поразили. С тех пор я стараюсь, где только возможно, читать его стихи».

«Он великолепный актер, он – Личность!»

Возвращаясь к вопросу о здоровье артиста, Светлана Николаевна вспомнила о его юбилейном вечере, который проходил 4 года назад в Санкт-Петербурге:

«Четыре года назад был его вечер. Это был для меня трудный год, прямо скажем, потому что диагноз определенный мне поставили…».

Светлане Крючковой сообщили о диагнозе вечером, перед самым началом творческой встречи Гафта. Ей предложили срочно приехать в стационар, но актриса, подумав, решила отложить визит к медикам на следующий день, — ей очень не хотелось пропускать вечер любимого артиста, на который она с удовольствием привела своих детей.

«Конечно, это было невероятно интересно. Он великолепный актер, он – личность! Мне радостно было на том вечере, что мои дети видели его. Это очень важно, когда они видят таких людей и могут с ними сравнивать остальных. Уже планка выше гораздо, понимаете?».

Светлана Николаевна рассказала, что на тот вечер Валентин Иосифович прилетел нездоровым – в Москве к нему приезжала «скорая», но сразу после визита медиков он сел в самолет и прилетел в Санкт-Петербург:

«Прямо из аэропорта он – на сцену! Я говорю организаторам: «Вы хотя бы стакан чаю горячего с сахаром дайте человеку!». А еще поставили такой маленький журнальный столик, а Валечка же длинный… И он сидел, согнувшись, скрючившись, весь вечер! И когда я в конце уже подошла к нему на сцену, он мне тихо сказал: «Светочка, помоги мне встать». Я организаторов готова была убить просто – такое отношение к артисту! Я считаю, это неправильно было – ехать в таком состоянии. Но, конечно, зрители его очень ждали, зал был полный. С другой стороны – это нас и поддерживает: наши зрители, понимание своей востребованности, понимание, что ты людям нужен. Это дает нам дополнительные силы. От всего сердца, от всей души желаю ему сил – и физических, и душевных, очень надеюсь, что он встанет и будет еще писать, еще порадует нас».

Мы присоединяемся ко всем хорошим и трогательным словам, сказанным Светланой Крючковой, и тоже искренне надеемся на выздоровление Валентина Иосифовича, желаем ему здоровья и побольше сил!