Как могли бы выглядеть дети Бузовой и Батрутдинова, а также других звезд

Портал Teleprogramma.pro заглянул в будущее - с помощью магии приложения Life Advisor.

Иногда так хочется заглянуть в будущее и посмотреть, как бы выглядел ребенок телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова, если бы у них на самом деле случился роман. Или, например, совместный малыш певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина. Интересно же?

Портал Teleprogramma.pro немного поколдовал в приложении для «крутых фоток в Instagram» и вот что у нас получилось. Спойлер — Бузовой и Батрутдинову приложение сгенерировало чернокожего ребенка!

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов

Эта парочка давно привлекает к себе внимание фанатов. Она успешная и богатая телеведущая и певица, он — актер и завидный холостяк. Вот, если бы Бузова и Батрутдинов закрутили роман, поженились и завели ребенка, как бы выглядел малыш? Приложение считает, что ребенок был бы непременно чернокожим!

Видимо, в будущем любовь к загару может сыграть с Ольгой злую шутку. Хе-хе. Мальчик получился с несколько угловатыми чертами лица, а вот девочка — просто очаровательная!

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Как-то в интервью порталу Teleprogramma.pro певец Прохор Шаляпин признался, что хотел бы ребенка от пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Ну, а почему бы и нет? Пара уже около года состоит в серьезных отношениях.

Правда, если верить приложению, девочка получится копией мамы, а мальчик не похож ни на кого из родителей.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

После развода с актером Максимом Витарганом телеведущая Ксения Собчак закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым. Может быть, детей они еще и не планируют, но свадьба не за горами: поговаривают, что Собчак и Богомолов уже обручились и назначили торжество на сентябрь. Если влюбленные зайдут дальше, то у них появятся дети, которые могут выглядеть вот так.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Раз уж упомянули Виторгана, то не будем и его будущее потомство откладывать в долгий ящик. Актер после развода с Собчак начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. Недавно они даже провели вместе отпуск. Если отношения зайдут дальше, то… дети у Нино и Максима получатся с довольно нетипичной внешность. Держим кулачки, что на их счет приложение ошибается.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Режиссер Федор Бондарчук встречается с актрисой Паулиной Андреевой с 2016 года. По слухам, недавно он сделал предложение 30-летней красавице. Правда, знаменитости никак не комментируют эту информацию, а СМИ ссылаются на инсайдеров в окружении звездной пары. У Бондарчука есть дети, а вот Паулина пока не испытала радость материнства. Интересно, как будут выглядеть их малыши? Смотрите!

Валерия и Иосиф Пригожин

Певица Валерия и ее продюсер Иосиф Пригожин — одна из самых ярких и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2004 году, и уже 15 лет их семейная жизнь кажется безоблачной и счастливой. Однако общих детей супруги не нажили. Если верить приложению, то мальчик Валерии и Иосифа Иосифа Игоревича унаследовал бы густые брови, как у папы, а девочка — мамины глаза и улыбку.

Как думаете, приложение может предугадать внешность ребенка по фотографиям родителей? Делитесь своим мнением в комментариях!