Звездные династии: кто кому приходится родственником в нашем кино

Представляем актеров и режиссеров, которые опровергают расхожую поговорку о том, что «природа отдыхает» на детях талантливых людей.

Как говорится, «яблочко от яблоньки далеко не падает», «от осинки не родятся апельсинки», «ворон ворону…», а, нет, это уже не из той песни. А поговорим мы о том, какими актерскими династиями славен наш кинематограф.

Клан Михалковых

Династией и язык не поворачивается назвать это монументальнейшее из образований в мире советского и российского кино. Хотя, почему только российского? В семейной копилке клана несколько несыгравших номинаций на Оскар и одна честно выигранная статуэтка.

Золотые львы Каннского кинофестиваля, множество наград разных стран за вклад в мировой искусство и кинематограф в частности. Международное признание заслуг Михалковых выводит клан на мировой уровень, даже если в родной стране семейства кто-то и говорит о кумовстве и нечистоплотности в продвижении своих.

Впервые упоминание семьи Михалковых в искусстве уходит корнями к известному художнику Василию Сурикову. Еще один художник – Петр Кончаловский. Творил он около 60 лет. За это время создал не менее двух тысяч полотен.

Петр Кончаловский чудом ушел от послевоенных репрессий: было известно, что его младший брат занимался антисоветской агитацией в оккупированных немцами областях.

Зятем Петра Петровича был знаменитый певец советского строя Сергей Михалков – автор гимна СССР, детских книжек и родитель двух сыновей, Никиты и Андрея.

Ну, а дальше все про всех известно. Андрон Кончаловский и Никита Михалков стали известнейшими кинорежиссерами. Если старший сын Никиты Сергеевича и не пошел по стопам отца, а стал ресторатором, то младшие, Артем, Анна и Надежда, давно зарекомендовали себя как актеры.

Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский не менее успешный, хоть и не такой кассовый режиссер как его брат. Его жена Юлия Высоцкая совмещает в себе таланты телеведущей и одного из самых известных кулинаров страны.

Сын Андрея Егор тоже стал режиссером, а женат он был на известной актрисе Любови Толкалиной. Правда, в 2017 году пара рассталась после 20 лет совместной жизни. Тогда же у Егора родился сын Тимур. Кем вырастет он? Возможно, тоже станет режиссером и продюсером, как его прославленные предки.

Клан Бондарчуков

Первый Бондарчук, Сергей, стал знаменитым благодаря ролям в кинофильмах «Молодая гвардия» и «Тарас Шевченко», за главную роль в которой Иосиф Сталин вручил актеру звание народного артиста. А дебют как режиссера в фильме «Судьба человека» и роль в нем помогли снискать поистине народную любовь. Есть в этой семье и свой «Оскар» — за фильм «Война и мир».

Актриса Наталья Бондарчук стала матерью для двух прекрасных представительниц профессии: Наталья снялась в нескольких фильмах — «Солярис», «Звезда пленительного счастья», а позже стала и режиссером: «Пушкин. Последняя дуэль» — ее дебютное кино.

Ее сестра Алена не только стала актрисой, но еще и родила перспективного актера – Константина Крюкова. Одни из самых известных его работ – роли в фильмах «Жара» и «9 рота».

А младшенький, Федор Сергеевич, стал тем, кто собрал в себе всю семейную деловую хватку. Он все время держит руку на пульсе событий. В девяностые годы в моде были клипы – Федор снимал клипы. Когда пришло время кино – переключился на кино. Его фильмы Федора Бондарчука неизменно собирают хорошую кассу.

Светлана Бондарчук долгое время никак себя не проявляла в тени знаменитого мужа. Но в один прекрасный момент попробовала себя в качестве главного редактора глянцевого еженедельника, и оказалось, что это – ее.

Клан Ефремовых

Не было человека в Советском Союзе, который бы не знал гениального актера Олега Ефремова. Ни одна его роль никого не оставляла равнодушным. «Три тополя на Плющихе», Берегись автомобиля», «Батальоны просят огня» — все фильмы с участием Ефремова нет смысла перечислять.

Нехорошо заговорили об артисте только тогда, когда его сын Михаил поступил в школу-студию МХАТ, руководителем которой в тот момент был Олег Николаевич. Как у нас любят, говорили о кумовстве и «мохнатой лапе», о блате и семейственности. Ефремова-старшего даже пропесочили на партсобрании.

Но Михаил сумел доказать, что не зря просиживал штаны в аудитории – стал известным и уважаемым за талант актером. Его особая харизма впоследствии спасала не один проект средненькой руки.

У Михаила Ефремова подрос сын Никита, который уже дебютировал в кино. Снова недоброжелатели шепчутся за спиной. Отец не реагирует: в конце концов, в него тоже мало кто сначала верил.

Клан Боярских

Этот клан еще не разросся до размеров михалковского, но упомянуть о нем хочется просто потому, что Михаил Сергеевич – главный Д’Артаньян Советского Союза. Родные Боярского ждали, что сын Сергей продолжит дело отца, но он неожиданно выбрал политику.

Зато заблистала та, от кого отец никак не ожидал выхода на сцену: тихая и скромная дочь Лиза. Вначале Лиза стала актрисой театра, а после перебралась и на большой экран. «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Анна Каренина. История Вронского» — фильмы, в которых снимается Лиза Боярская, становятся хитами.

Клан Ургантов

Когда-то в фильме «Белорусский вокзал» Нина Ургант спела песню Окуджавы «Здесь птицы не поют» и стала знаменитой. Немного в другом амплуа предстал перед публикой ее сын, Андрей Ургант: он стал известным телеведущим.

Хотя, в кино Андрей Львович тоже засветился. «Окно в Париж», сериал «Воронины», «Моя безумная семья» — Ургант зарекомендовал себя отличным комедийным актером.

Юмор у этой семьи в чести: сын Андрея Львовича Иван как раз этим и славен. Собственное шоу на Первом канале, а заодно неофициальное звание главного телеведущего России – чем не повод для семейной гордости? У Ивана тоже подрастают две дочери. Интересно, какая карьера уготована им?

А что скажете вы? Такая преемственность поколений – это просто продвижение «своих» или действительно все, последовавшие за родителями в театр и кино так талантливы и харизматичны?