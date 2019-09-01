Восхищают и очаровывают: как выглядят модели 60+

Некоторые думают, что дорога на подиум открыта только для молодых. А вот и нет! Ни седина, ни морщины не становятся препятствием для женщин, открывших себя миру моды в зрелом возрасте.

Портал Teleprogramma.pro решил познакомить вас с моделями, продолжающих восхищать и очаровывать даже в возрасте «60+»!

Ясмина Росси – 63 года

До 40 с лишним лет вся жизнь Ясмины Росси вращалась вокруг детей. А потом она решила стать моделью – и стала ею. Параметры Ясмины – 86-63-91, и, глядя на нее, первое, что приходит в голову – не может быть!

Она выглядит действительно потрясающе, кажется, что этой женщине удалось остановить время. При этом Росси не признает даже простых лекарств, не говоря уже о пластической хирургии. Все, что вы видите, — натуральное, красота дана Ясмине от природы. А поддерживать отличную форму модели помогает спорт, а также правильное питание, — она предпочитает мясо, рыбу и авокадо. Волосы она сохраняет красивыми благодаря рапсовому маслу, а на лицо наносит оливковое.

Кристи Бринкли – 65 лет

А вот Кристи Бринкли, которая начала карьеру модели еще в 1973 году, не скрывает, что часто прибегает к услугам косметологов. Надо признать, она действительно выглядит не старше 35 лет, — по словам модели, сказать за это спасибо следует удачной генетике.

Джеки О’Шонесси — 67 лет

Когда-то Джеки О’Шонесси была актрисой, но о карьере модели даже не думала – до 60 лет. Однажды ее приметила директор одного из американских бельевых брендов. Восхищенная красотой Джеки, она предложила ей сняться в рекламной фотосессии, и седовласая дама согласилась.

Синди Джозеф – 68 лет

Однажды у 49-летней Синди Джозеф закончилась краска для волос. Она долго не могла ее купить, а потом подумала: зачем? Благородная седина – это так красиво! Роскошную женщину с очаровательной улыбкой заметили агенты, и скоро она уже снималась для известных брендов.

По мнению Синди, возраст – это то, что придает женщине яркую индивидуальность, а ведь именно этого порой не хватает юным моделям без жизненного опыта.

Линда Родин – 70 лет

В первую очередь, Линда Родин – экс-редактор культового журнала Harper’s Bazaar, а еще – известный стилист. Но достигнув 60 лет, она захотела попробовать себя в роли модели. Линда снялась для бренда Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а затем принялась рекламировать очки Karen Walker.

Кармен дель Орефис – 86 лет

Кармен дель Орефис начала работать манекенщицей еще в 15 лет, сразу после окончания Второй мировой войны. Ее имя – в книге рекордов Гиннеса, ведь ее карьера модели на самом деле самая долгая в истории.

Седая роскошная женщина заявляет, что не претендует на бессмертие, но отведенные ей годы желает прожить счастливой, а смерть застанет ее в туфлях на высоких каблуках!

Дафна Селф – 91 год

И, наконец, самая возрастная в мире модель, — Дафна Селф. Она стала работать манекенщицей еще в 1950 году, но замужество и рождение троих детей помешали ей продолжить карьеру.

Вторую попытку Дафна сделала, когда ей исполнилось 68 лет. Сегодня она – очень востребованная супермодель, которую приглашают позировать Dolce & Gabbana, Michiko Koshino, Nivea, Olay и другие модные дома. По словам Дафны, она никогда не прибегала к пластическим операциям, а оставаться молодой и красивой ей помогают любимые люди и любимое дело.

А вам нравятся эти отважные женщины, не скрывающие и не стесняющиеся своего возраста?